Donald Trump avanzó con el acuerdo de paz histórico y aseguró poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

“Hoy es un día emocionante”, comenzó el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , en un discurso previo a la firma de un acuerdo de paz que, según sus palabras, llevaba “mucho tiempo en proceso” y despertó el interés de numerosos países a nivel internacional. “Muchos países acaban de recibir el aviso y todo el mundo quiere formar parte”, destacó.

Durante su exposición, Trump aseguró que se alcanzó la paz en Medio Oriente , un objetivo que, afirmó, pocos creían posible. “Tenemos paz en Oriente Medio, nadie pensaba que eso fuera posible”, remarcó, al tiempo que sostuvo que su administración ha logrado resolver ocho guerras desde el inicio de su gestión.

El mandatario norteamericano también anticipó que un nuevo acuerdo podría concretarse en el corto plazo , aunque reconoció que uno de los conflictos que consideraba más simples terminó siendo el más complejo. En ese contexto, se refirió directamente a la guerra entre Rusia y Ucrania , a la que calificó como “terrible” por su alto costo humano.

Trump brindó cifras alarmantes sobre el conflicto en Europa del Este y aseguró que solo en el último mes murieron cerca de 29.000 personas , en su mayoría soldados. “Ucrania y Rusia piensan en esos 29 mil del mes anterior, y en los 26 mil del mes previo a ese. Es terrible”, expresó con tono grave.

No obstante, el presidente se mostró optimista respecto al futuro del proceso diplomático. Confirmó que hay reuniones en curso y que las negociaciones avanzan de manera positiva. “Estamos teniendo encuentros y creemos que estamos avanzando mucho”, afirmó, reforzando la expectativa internacional en torno a un posible acuerdo que ponga fin a uno de los conflictos más sangrientos de los últimos años.

“Hoy en día, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año”, comenzó Trump, en una declaración que buscó subrayar la supuesta efectividad de su política exterior. “Apagamos todos esos incendios que mucha gente no conocía, incluyéndome a mí”, agregó el mandatario, haciendo referencia a las guerras que, según él, su administración ayudó a resolver.

Tensión global: Trump insiste en ser el mandatario en finalizar los conflictos

En su intervención, Trump mencionó que varios de los conflictos que han marcado la geopolítica en las últimas décadas —algunos con más de 30, 35 e incluso 137 años de duración— han sido “detenidos” con su gestión. Entre los enfrentamientos que enumeró están las tensiones entre India y Pakistán, así como otros que su gobierno ha presentado como resueltos, aunque análisis independientes sostienen que muchos de estos conflictos continúan o sólo han alcanzado treguas temporales.

“Estamos muy contentos de detener la guerra que había comenzado en India y Pakistán, dos naciones nucleares”, afirmó Trump, y remarcó que se sintió “honrado” cuando, según él, el primer ministro paquistaní afirmó que su gestión habría salvado entre 10 y 20 millones de vidas al evitar un deterioro mayor de la situación.

El mandatario también dijo que su gobierno había puesto fin a “ocho guerras en nueve meses”, enumerando una serie de conflictos globales, entre ellos en Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e Israel e Irán. Sin embargo, múltiples medios han señalado que muchos de estos enfrentamientos no estaban formalmente activos o que los acuerdos que se alcanzaron no constituyen resoluciones definitivas de guerra.

Trump y Venezuela

En otro tramo de su intervención, Trump se refirió a la reciente situación política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas lideradas por Estados Unidos. El presidente aseguró que “la gente de Venezuela está feliz” con los cambios, y destacó una colaboración positiva con el nuevo liderazgo venezolano en materia de explotación petrolera.

Delcy Rodríguez venezuela EFE

Trump llegó a afirmar que Venezuela, gracias a esta cooperación, “hará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años” por la explotación de sus recursos energéticos, un pronóstico que ha sido recogido por medios internacionales aunque sujeto a debate económico y político.