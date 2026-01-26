Rusia dice que conoce los nombres de los "traidores" que entregaron a Maduro

El embajador ruso en Caracas aseguró que Moscú conoce a los funcionarios que colaboraron con EE.UU. para capturar a Maduro.

El embajador en Venezuela Serguéi Melik-Bagdasárov aseguró que Nicolás Maduro fue traicionado por personas de su propio entorno, y que Moscú “conoce los nombres de esos traidores” que, según él, colaboraron con la inteligencia estadounidense para facilitar su captura.

Maduro fue detenido el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense conocida como Operación Resolución Absoluta, que incluyó ataques y la participación de fuerzas especiales, y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde él y su esposa, Cilia Flores, fueron formalizados por cargos vinculados al narcoterrorismo y tráfico de drogas ante un tribunal federal de Manhattan.

En una entrevista con el canal estatal ruso Rossiya 24, el diplomático señaló que “muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron” y que las fallas internas precedieron al operativo, lo que, a juicio de Moscú, constituye una traición deliberada de ciertos funcionarios que habrían facilitado la actuación estadounidense.

Falla técnica y acusaciones cruzadas Melik-Bagdasárov también afirmó que durante la operación Caracas efectuó al menos dos disparos con sistemas de defensa antiaérea rusos contra las tropas estadounidenses, aunque “ambos fallaron su objetivo”. El embajador atribuyó esos fallos a la falta de capacitación del personal militar venezolano para operar ese equipamiento.

La crítica rusa se centró en la supuesta falta de preparación de las fuerzas locales para manejar la sofisticada tecnología de defensa suministrada por Moscú, con la emblemática frase “además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, que usó el embajador para subrayar el declive de la saga de defensa antiaérea de Caracas.