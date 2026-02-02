Mirá el video: sorpresa en Rusia, se vieron cuatro lunas por un raro efecto óptico

Un inusual fenómeno en Rusia sorprendió a vecinos que, en plena ola de frío, registraron una "doble" y hasta "cuádruple" Luna.

En San Petersburgo, Rusia, una noche de frío extremo dejó una imagen tan llamativa como extraña: varios vecinos aseguraron haber visto “cuatro lunas” al mismo tiempo, alineadas y con distintos tonos. Medios locales atribuyeron el fenómeno a una combinación poco frecuente de condiciones atmosféricas y reflejos en los vidrios, en un inicio de año marcado por temperaturas bajo cero en gran parte de la región.

Según los reportes, el episodio ocurrió durante la noche del 1 de febrero, cuando numerosos petersburgueses observaron desde sus ventanas cuatro discos luminosos similares a la Luna, ubicados uno junto al otro.

La explicación apunta al intenso frío —con registros de hasta -20° en la zona europea de Rusia—, que favorece la formación de diminutas partículas de hielo suspendidas en el aire. En esas circunstancias, la luz puede desviarse y multiplicarse, generando réplicas alrededor del disco lunar, especialmente cuando se trata de una Luna llena que refleja con fuerza la luz del Sol.

Mirá el video del extraño fenómeno óptico Rusos ven 4 lunas alineadas debido a efecto óptico por el frío extremo en San Petersburgo El efecto se llama 'paraselene', conocido como 'luna falsa'. A ese proceso se sumó un factor clave: los reflejos producidos al mirar y fotografiar a través de ventanas. "Cuando se fotografía un objeto brillante, en este caso la Luna, a través de una ventana, la luz se refleja entre los cristales. Cada cristal crea su propia imagen duplicada", explicó un experto citado por el diario local Fontanka.

El efecto óptico en sí se conoce como paraselene —también llamado "luna falsa"—, y suele requerir cristales de hielo en la atmósfera capaces de desviar la luz. En este caso, el reflejo adicional de los cristales de la ventana, posiblemente con capas de hielo, habría reforzado el fenómeno hasta producir la ilusión de cuatro lunas perfectamente alineadas.