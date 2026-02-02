Aumento salarial: cuánto van a cobrar las Fuerzas Armadas en febrero

El personal de las Fuerzas Armadas tendrá un aumento salarial en febrero , con impacto en todas las categorías. La actualización fija una nueva escala "a partir de diciembre de 2025", que es la referencia más reciente para estas liquidaciones.

El cambio quedó establecido en la Resolución 1/2026, firmada por el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Defensa, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26 de enero.

La norma explica el motivo de la actualización y lo deja asentado en los considerandos. "Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″ .

Estos son los montos informados para cada jerarquía en la grilla oficial:

Suboficial Mayor: $1.433.055.

Suboficial Principal: $1.270.438.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261.

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671.

Sargento, Cabo Principal: $889.398.

Cabo Primero: $798.183.

Cabo, Cabo Segundo: $738.764.

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914.

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720.

La resolución detalla el alcance de la actualización. “se estima procedente determinar los nuevos importes correspondientes al haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales a partir de diciembre de 2025″.

También aclara cómo se cubre el costo fiscal de la medida. “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.