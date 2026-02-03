Un mes sin Nicolás Maduro: Delcy Rodríguez recibió a la enviada de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes en Caracas con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores a la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, en una reunión que apunta a consolidar el acercamiento diplomático entre ambos países un mes después de la salida del poder del exdictador Nicolás Maduro.

El encuentro, confirmado por el ministro de Comunicación venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, se dio en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos, sin que se hayan divulgado detalles pormenorizados de las conversaciones.

Plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela Durante la reunión, Dogu reiteró el compromiso de Washington con la hoja de ruta planteada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que contempla tres etapas para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación nacional, y transición democrática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/usembassyve/status/2018460485709095330&partner=&hide_thread=false Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026 Según publicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Dogu sostuvo que estas fases buscan apoyar un proceso político y social que permita un retorno hacia instituciones más abiertas y el mejoramiento de las condiciones económicas del país tras años de crisis.