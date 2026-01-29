La Asamblea de Venezuela aprueba la reforma de la ley de Hidrocarburos para facilitar la inversión extranjera en el sector petrolero

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves un nuevo proyecto de ley que allanará el camino para que más inversionistas privados participen en su industria petrolera.

Esta fue una de las demandas clave de Estados Unidos después de que capturara al presidente del país, Nicolás Maduro , en una operación militar el pasado 3 de enero en Caracas .

"Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de Hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de ese recurso que se encuentra en las más grandes reservas del planeta", dijo el presidente de la Asamblea de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez.

Se espera que la ley entre en vigor una vez que sea firmada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien respaldó los cambios.

Las reformas que los legisladores venezolanos han votado hacer a la ley de Hidrocarburos del país revertirán décadas de estricto control estatal sobre la inversión extranjera en el sector petrolero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan en las vastas reservas de petróleo de Venezuela, a pesar de décadas de mala gestión y falta de inversión en la infraestructura de la industria, pero el control mayoritario de la empresa petrolera estatal sobre los proyectos petroleros en operación ha sido hasta ahora una barrera.

La reforma legal daría a las compañías internacionales que inviertan en empresas conjuntas con la firma estatal más control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

BBC

