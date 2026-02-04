"Deja que los tecno-oligarcas ladren": Pedro Sánchez responde a Elon Musk después de que este le llamara "fascista" y "traidor del pueblo español"

Elon Musk desembarcó esta semana en la política de España con una inesperada sucesión de descalificaciones hacia el presidente Pedro Sánchez .

El magnate estadounidense llamó "tirano", "traidor al pueblo español" y "fascista" al al mandatario español en varios mensajes en su red social X.

También se refirió al político socialista como el "sucio Sánchez" (dirty Sánchez) y colocó junto a su nombre el emoticono de un excremento con ojos.

Fue la respuesta de Musk al anuncio de Sánchez de que su país prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e impulsará cambios legales para que los directivos de las compañías propietarias tengan que responder penalmente de los contenidos ilícitos difundidos en ellas.

A los comentarios de Musk se sumó este miércoles Pvel Durov, fundador del sistema de mensajería Telegram, que acusó en su plataforma a Sánchez de impulsar "regulaciones peligrosas" que podrían llevar al establecimiento de un "estado de vigilancia" en España.

Sánchez respondió a este último comentario en X.

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió el mandatario haciendo referencia a una expresión española que en la cultura popular se atribuye a uno de los consejos de Don Quijote de La Mancha a su escudero Sancho Panza en la histórica novela del siglo XVII.

Qué anunció Pedro Sánchez

El presidente español anunció en un evento internacional celebrado esta semana en Dubái que su país prohibirá el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, que estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de la edad de los usuarios.

Sánchez dijo que "las redes sociales se han convertido en un Estado fallido en el que se ignoran las leyes y se toleran delitos" y prometió que su gobierno protegerá a los menores "del salvaje oeste digital".

También aseguró que, entre otras medidas, se impulsarán reformas legales para que los directivos de las plataformas respondan legalmente por las violaciones que se cometan en ellas. "Eso significa que los consejeros delegados de las plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales".

"Las redes sociales, sus empresas, son más ricas y poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinación es mayor", proclamó Sánchez.

Getty Images El Gobierno español ha sido el último en anunciar medidas para prteger a los menores de los peligros de las redes sociales.

Los anuncios de Sánchez provocaron la reacción de Musk, que publicó una sucesión de mensajes en X respondiendo al video de la intervención de Sánchez en Dubái.

"Sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España", afirmó en el primero, junto al que colocó el emoticono fecal.

Menos de dos horas después volvió al ataque: "Sánchez es el verdadero fascista totalitario".

El miércoles compartió en X mensajes de otros usuarios de su red criticando a Sánchez. En uno de ellos se decía que "España está en camino a una censura norcoreana" y que "el gobierno de Pedro Sánchez está promoviendo nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet".

La polémica por la regularización de inmigrantes

Pocos días antes, Musk y Sánchez habían tenido un intercambio en las redes a cuenta de la decisión recientemente adoptada por el gobierno de España de regularizar a cientos de miles de inmigrantes irregulares presentes en el país.

Carlos Castro / Getty Musk se mostró en contra de la regularización masiva de inmigrantes indocumentados aprobada recientemente por el Gobierno Sánchez.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la regularización extraordinaria de inmigrantes como "necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles" y dijo que busca "reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país".

La política de puertas abiertas a la inmigración impulsada por el gobierno Sánchez ha llamado la atención en la escena internacional en una época en la que Estados Unidos y varios países europeos aplican medidas cada vez más restrictivas.

Musk fue uno de los que criticó la regularización anunciada por el gobierno de Sánchez. El millonario compartió con sus 233 millones de seguidores en X un video del comentarista político malasio Ian Miles Cheong en el que este acusa a Sánchez de aprobar la regularización para "derrotar a la extrema derecha".

"La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su acceso a la ciudadanía", decía el video de Chong, que Musk compartió añadiendo: "Wow".

Sánchez replicó a este último mensaje de Musk con otro en el que afirmó: "Marte puede esperar. La humanidad, no".

Eduardo Parra / Getty Sánchez haber aprobado la última regularización de inmigrantes sin pasar por el Parlamento.

Los principales partidos de oposición en España se han mostrado en contra de la última regularización del gobierno de Sánchez, que la ultraderecha de Vox ha descrito como "el asesinato de España" y una "invasión".

La medida también ha sido criticada porque el gobierno la ha aprobado sin pasar por el Parlamento, donde no contaba con los apoyos necesarios.

El ejecutivo de Sánchez y las organizaciones sociales que apoyan la medida sostienen que servirá para dar derechos a personas que ya contribuyen al buen momento económico que atraviesa el país y permitirá aumentar el empleo formal y, en consecuencia, la recaudación de impuestos.

Europa contra las redes

El choque entre el presidente español y Musk llega en un momento en el que un número creciente de países europeos empiezan a tomar medidas para poner freno a los abusos en las redes sociales y proteger a los menores de una exposición excesiva o dañina a las mismas.

En la estela de Australia, el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, Francia, Reino Unido y otros debaten leyes en la misma línea.

El mismo día en que Musk criticaba a Sánchez en X, la policía francesa registraba la sede de la red social en París en el marco de una investigación sobre difusión de pornografía infantil, revelación de datos de particulares y fomento de la injerencia extranjera.

X tuvo que desactivar la función de su herramienta Grok que permitía a los usuarios obtener imágenes de desnudos generados por Inteligencia Artificial a partir de fotografías de personas reales después de días de polémica internacional y de la negativa inicial de Musk a hacerlo.

Y la Ley de Servicios Digitales aprobada por la Unión Europea también ha aumentado los requisitos y exigencias a las compañías propietarias de las redes sociales, principalmente en manos de gigantes tecnológicos estadounidenses como X y Meta.

El gobierno de Donald Trump ha criticado las medidas aprobadas en Europa como un ataque a la libertad de expresión, una crítica que Musk también ha repetido y que ha contribuido al creciente distanciamiento entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

Musk ha apoyado públicamente a partidos de la ultraderecha europea, con los que rivalizan fuerzas como el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez y las formaciones de izquierda que integran su coalición de gobierno.

Sánchez ha sido uno de los gobernantes europeos críticos con las redes y sus millonarios propietarios, a los que a menudo se refiere como "la tecnocasta".

"Europa debe plantar cara y rebelarse contra esta amenaza a la democracia", dijo en enero del año pasado.

