Donald Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió por una nueva intervención militar

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , lanzó este miércoles una advertencia al líder supremo de Irán , Ali Khamenei , en medio del refuerzo militar estadounidense en Medio Oriente y mientras continúan las negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

“Diría que sí, debería estar muy preocupado. Debería estarlo, como saben, están negociando con nosotros”, afirmó Trump en una entrevista con NBC News , al ser consultado sobre la situación interna del régimen iraní.

El mandatario republicano sostuvo que el escenario regional cambió tras la ofensiva ordenada contra instalaciones nucleares iraníes en junio del 2025. “Ese país es un desastre ahora por nuestra intervención. Entramos y destruimos su infraestructura nuclear”, aseguró.

Trump defendió la operación militar al afirmar que evitó un deterioro mayor de la seguridad regional. “Si no hubiéramos eliminado su programa nuclear, no existiría la actual estabilidad en Oriente Medio, porque los países árabes tenían un temor profundo a Irán”, subrayó.

En ese marco, detalló que los ataques incluyeron misiones de precisión ejecutadas por bombarderos estratégicos. “Nuestros bombarderos B-2 cumplieron con todos sus objetivos. Cada bomba impactó el blanco y destruyó completamente la instalación. Irán estaba a un mes de tener un arma nuclear, esa amenaza ya no existe”, afirmó.

Amenaza de nuevas intervenciones

El presidente estadounidense agregó que los servicios de inteligencia detectaron intentos del régimen iraní por reactivar su programa nuclear en otra ubicación. “Detectamos que estaban pensando en iniciar un nuevo sitio en otra parte del país. Les advertí: ‘Si hacen eso, vamos a tomar medidas muy severas’”, declaró.

“Si intentan reiniciar el programa, volveremos a intervenir”, enfatizó, al dejar en claro que Washington mantiene abierta la opción militar.

Trump también se refirió al respaldo de su administración a sectores críticos del régimen dentro de Irán. “Siempre hemos apoyado a quienes defienden la libertad en Irán, pero la realidad es que la situación actual es resultado directo de nuestras acciones”, sostuvo, y reiteró que la presión continuará hasta alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad internacional.

Negociaciones, exigencias ampliadas y tensiones diplomáticas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, endureció la posición estadounidense al señalar que cualquier acuerdo con Teherán debe ir más allá de lo estrictamente nuclear. “Para que las conversaciones lleguen a un resultado relevante, deben abordar el alcance de sus misiles, su apoyo a grupos armados, su programa nuclear y el trato a la población”, afirmó en conferencia de prensa.

Desde Teherán rechazaron de plano esa ampliación de la agenda. El régimen iraní insiste en que las negociaciones deben circunscribirse exclusivamente al programa nuclear y considera inaceptable cualquier exigencia vinculada a sus capacidades balísticas o a su política exterior.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota naval en el Golfo Pérsico y advirtió que solo un acuerdo “verificable” evitaría una nueva escalada. Si bien ratificó su disposición al diálogo, volvió a dejar explícita la amenaza de una nueva intervención militar si Irán intenta reactivar su programa atómico.

Para este viernes está prevista una reunión en Turquía entre representantes de Estados Unidos, Irán y líderes árabes y musulmanes con el objetivo de explorar salidas diplomáticas. No obstante, la participación iraní sigue en duda debido a desacuerdos sobre la agenda del encuentro.

Desde Washington reiteraron que la República Islámica solo evitará una nueva ofensiva si acepta frenar de manera verificable su programa nuclear y limita tanto sus capacidades balísticas como su actividad regional.