Una mujer denunció que un therian atacó a su hija en Córdoba: cómo fue

En una plaza de Córdoba, un adolescente "therian" atacó a una menor, provocando la polémica en plena vía pública.

El fenómeno de los therians surgió en los '90 en comunidades de Internet vinculadas al concepto "otherkin" (una subcultura de personas que se identifican espiritual o psicológicamente como parcial o totalmente no humanas).

En las últimas horas, una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un joven identificado con la subcultura “therian” en una plaza céntrica de Jesús María, localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió mientras ambas caminaban por la zona céntrica. Según la denuncia, uno de los integrantes del grupo que se encontraba reunido en el lugar se acercó sin mediar palabra y mordió a la menor en el tobillo, causándole una herida.

De acuerdo a los testimonios, el agresor participaba de un encuentro de personas que se identifican como “therians”, una subcultura cuyos integrantes adoptan comportamientos, nombres, movimientos y aspectos de distintos animales, tales como perros, gatos, lobos o zorros. En algunos casos, utilizan máscaras con rasgos de estos animales y se desplazan en cuatro patas.

therian Shutterstock Asimismo, los testigos señalaron que el joven se encontraba en lo que los miembros de esta comunidad llaman un estado de “shift”, que implica una identificación psicológica y sensorial con el animal al que se asemejan. En ese estado, suelen adoptar comportamientos que buscan imitar a los del animal que representan.

El caso tomó estado público tras la difusión de la denuncia realizada por la madre de la menor.