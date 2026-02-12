Córdoba latirá al ritmo del Carnaval con varias propuestas este fin de semana extra largo

Córdoba se prepara para vivir un carnaval a pura fiesta durante el primer fin de semana extra largo del año. Con una agenda cargada de comparsas, desfiles tradicionales y recitales en vivo, las calles y plazas de la provincia se convertirán en verdaderos escenarios a cielo abierto entre el 14 y el 17 de febrero.

El clima festivo ya comenzó a sentirse en distintos puntos del territorio cordobés. Desde principios de mes se desarrollan los Corsos de Unquillo sobre la Doble Avenida San Martín, los festejos Color en Despeñaderos y los carnavales barriales en Río Ceballos. En la capital, los carnavales comunitarios se extenderán hasta el 1 de marzo con actividades gratuitas en 25 barrios.

A esta propuesta se suman los tradicionales corsos de Villa Ascasubi, los carnavales de Chazón en espacios públicos, la Fiesta Provincial del Carnaval en Laguna Larga y los festejos de La Francia, sobre su avenida principal, fortaleciendo una grilla que se replica en cada rincón de la provincia.

El movimiento turístico acompaña este impulso. Córdoba cerró enero con cifras récord: acumuló 3,5 millones de visitantes, casi un 9% más que en 2025. El incremento fue de 300 mil turistas respecto al año pasado y el impacto económico generado por la actividad ya se acerca al billón de pesos.

Para el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, el crecimiento responde a la fuerte agenda de festivales y celebraciones que distinguen a la provincia y dinamizan el turismo interno.

Calamuchita y el Valle de Punilla encabezan el ranking de destinos más elegidos. Villa Carlos Paz continúa siendo la plaza con mayor demanda en plataformas de reserva: durante la semana la ocupación ronda el 80%, mientras que los fines de semana alcanza picos del 95%.

Villa General Belgrano, tradición y espectáculo

Uno de los eventos centrales será el Sommer Fest en Villa General Belgrano, del 14 al 16 de febrero en el predio frente a la Plaza José Hernández. Desde las 20, el público podrá disfrutar de música, arte y gastronomía centroeuropea. Entre los atractivos sobresale el show de highline del equilibrista Gonzalo Caturelli, con acrobacias a más de cien metros de altura, además de desfiles de estilo veneciano, bandas tributo y el clásico espiche de cerveza.

Sommerfest 2

Santa Rosa, música y comparsas junto al río

En el corazón de Calamuchita, Santa Rosa vivirá noches cargadas de ritmo sobre la costanera del río. Comparsas, murgas y carrozas desplegarán color y brillo, mientras que los shows musicales prometen convocar multitudes: el domingo 15 subirán al escenario Los Caligaris y Rombai, y el lunes 16 será el turno de Ráfaga.

Miramar de Ansenuza y los carnavales “en el mar”

En el noreste provincial, Miramar de Ansenuza celebrará los Carnavales en el Mar los días 14, 15 y 16. Las actividades se desarrollarán sobre la Avenida Costanera y culminarán el lunes en Playa Central con una jornada especial de Chaya, sumando propuestas familiares y espectáculos al aire libre.

Carnaval del Río

Con paisajes serranos, ríos y lagunas como marco natural, la provincia apuesta fuerte a consolidarse como uno de los grandes polos del carnaval argentino. Desde Buenos Aires, el viaje por ruta implica recorrer unos 696 kilómetros, mientras que quienes opten por avión pueden conseguir pasajes ida y vuelta desde aproximadamente 370 mil pesos, según disponibilidad y anticipación de compra.

Así, Córdoba no solo ofrece naturaleza y descanso: propone cuatro días de música, tradición y celebración que prometen convertir al feriado XXL en una verdadera experiencia festiva.