Feriados de Carnaval 2026: cuándo caen y cómo se paga el trabajo esos días

Los feriados de Carnaval caerán en febrero y darán lugar al primer descanso extendido del año. Qué días son y cómo se paga si toca trabajar.

A pocas semanas de comenzar el año, muchos argentinos ya marcan en el calendario el primer fin de semana largo: los feriados de Carnaval. En esta oportunidad, la celebración se dará en pleno febrero, lo que la convierte en una fecha clave para el turismo y las escapadas de verano, antes del inicio de las clases.

A diferencia de otros años en los que el Carnaval se trasladó hacia marzo, el calendario oficial lo ubica esta vez a mitad del segundo mes del año, garantizando cuatro días consecutivos de descanso y un fuerte movimiento turístico en todo el país.

comparsa Mari Mari El primer fin de semana largo del 2026 se celebrará desde el 14 al 17 de febrero, por los feriados del Carnaval. Prensa Municipalidad de General Alvear Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval Según el cronograma de feriados nacionales definido por el Gobierno, el Carnaval se celebrará en las siguientes fechas:

Lunes 16 de febrero: feriado nacional inamovible

Martes 17 de febrero: feriado nacional inamovible De esta manera, con la suma del sábado 14 y el domingo 15, se conforma el primer fin de semana extra largo del año. Además, al ser feriados inamovibles, las fechas se mantienen sin cambios en el calendario oficial y garantizan el descanso en esas jornadas, sin posibilidad de traslado con fines turísticos.

Carnaval: cómo se paga si se trabaja durante los feriados Para los sectores que mantienen su actividad, rige lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. En los feriados nacionales se aplican las normas del descanso dominical.