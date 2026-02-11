Feriados de Carnaval 2026: cuándo caen y cómo se paga el trabajo esos días
Los feriados de Carnaval caerán en febrero y darán lugar al primer descanso extendido del año. Qué días son y cómo se paga si toca trabajar.
A pocas semanas de comenzar el año, muchos argentinos ya marcan en el calendario el primer fin de semana largo: los feriados de Carnaval. En esta oportunidad, la celebración se dará en pleno febrero, lo que la convierte en una fecha clave para el turismo y las escapadas de verano, antes del inicio de las clases.
A diferencia de otros años en los que el Carnaval se trasladó hacia marzo, el calendario oficial lo ubica esta vez a mitad del segundo mes del año, garantizando cuatro días consecutivos de descanso y un fuerte movimiento turístico en todo el país.
Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval
Según el cronograma de feriados nacionales definido por el Gobierno, el Carnaval se celebrará en las siguientes fechas:
- Lunes 16 de febrero: feriado nacional inamovible
- Martes 17 de febrero: feriado nacional inamovible
De esta manera, con la suma del sábado 14 y el domingo 15, se conforma el primer fin de semana extra largo del año. Además, al ser feriados inamovibles, las fechas se mantienen sin cambios en el calendario oficial y garantizan el descanso en esas jornadas, sin posibilidad de traslado con fines turísticos.
Carnaval: cómo se paga si se trabaja durante los feriados
Para los sectores que mantienen su actividad, rige lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. En los feriados nacionales se aplican las normas del descanso dominical.
Esto implica que quienes trabajen el lunes 16 o martes 17 deberán cobrar remuneración doble: el salario habitual más un adicional del 100%. Esta condición no aplica a los días no laborables, donde el pago simple queda a criterio del empleador.
Los destinos más elegidos para el Carnaval
Además del descanso, el Carnaval es uno de los principales motores del turismo interno. Para estas fechas, se espera una alta demanda en los destinos tradicionales del festejo:
- Gualeguaychú (Entre Ríos): el Carnaval del País continúa siendo uno de los eventos más convocantes, con desfiles en el Corsódromo.
- Corrientes: reconocida como la Capital Nacional del Carnaval, se destaca por sus comparsas y espectáculos nocturnos.
- Quebrada de Humahuaca (Jujuy): el tradicional desentierro del diablo atrae a turistas que buscan una experiencia cultural y ancestral.
- Sierras de Córdoba: combinan festivales, naturaleza y recitales masivos, con fuerte atractivo para el público joven.