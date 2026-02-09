Mar del Plata confía en el efecto Carnaval: ocupación del 70% y balance positivo del sector inmobiliario

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos destacó la buena performance de enero, con precios competitivos, estadías más cortas y expectativas de mejora de cara al fin de semana largo de Carnaval.

El sector inmobiliario turístico de Mar del Plata realizó un balance positivo de la temporada de verano 2026, con niveles de ocupación cercanos al 70% tanto en la primera como en la segunda quincena de enero, en un contexto marcado por la competencia de destinos nacionales e internacionales.

“El balance es positivo. Tuvimos una alta ocupación desde el último fin de semana de diciembre y durante todo enero, con niveles cercanos al 70% en ambas quincenas, y esperamos que febrero, especialmente la semana de Carnaval, nos permita mejorar aún más los números”, señaló Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata Guillermo Rossi - Presidente del colegio de Martilleros y Corredores inmobiliarios de MDP Marzzelo Magallanes El dirigente destacó que uno de los factores centrales fue la competitividad de los valores de alquiler, definidos con anticipación y sostenidos durante la temporada. “Fuimos muy cuidadosos con los valores para que la gente pudiera acercarse a la ciudad. Mar del Plata sigue ofreciendo opciones para todos los bolsillos, con precios que varían según ubicación, vista y servicios, pero manteniendo una oferta competitiva”, explicó.

En paralelo, Rossi remarcó que se consolida una tendencia que ya se observa desde hace varios años: la reducción del tiempo promedio de estadía. “Hoy el promedio de permanencia está entre cuatro y cinco días. Ya no son las temporadas de décadas atrás, cuando las vacaciones se extendían durante 15 días; hoy la gente combina distintos destinos y organiza viajes más cortos”, indicó.

Durante el verano también se impulsó una campaña de concientización para prevenir estafas en alquileres temporarios. “Recomendamos contratar siempre a través de profesionales matriculados, porque eso garantiza que la propiedad ofrecida exista, coincida con lo publicado y que el turista tenga acompañamiento durante toda su estadía”, afirmó.