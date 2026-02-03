El Carnaval impulsa el turismo federal y dispara la venta de pasajes en micro

El feriado de Carnaval vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores del turismo interno argentino. Durante 2025, el movimiento de viajeros mostró un crecimiento sostenido tanto en cantidad de turistas como en el impacto económico generado en los distintos destinos del país.

De acuerdo a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 2,8 millones de personas se movilizaron durante el último Carnaval, lo que representó un incremento del 7,6% respecto de 2024. A su vez, el gasto turístico evidenció una recuperación interanual del 33,8%, beneficiando de manera directa a sectores clave como el transporte, la hotelería, la gastronomía y las economías regionales.

En sintonía con ese escenario, los registros de Plataforma10, la compañía argentina en ofrecer pasajes de micro a costos accesibles, reflejan un comportamiento similar y proyectan un desempeño aún más favorable para la temporada de Carnaval 2026.

Si bien todavía no hay cifras finales, las búsquedas anticipan un fuerte flujo de pasajeros, con la Costa Atlántica y Córdoba entre los destinos más elegidos.

Mar del Plata encabeza el ranking de consultas, seguida por Pinamar y Villa Gesell. En el caso de Córdoba, además de la capital provincial, se destaca la demanda hacia Cosquín, La Falda y Villa Carlos Paz, impulsada por la coincidencia del feriado con el festival Cosquín Rock.

La tendencia predominante muestra que los viajeros optan mayormente por escapadas cortas de dos a tres noches, priorizando destinos cercanos. Esta modalidad fue clave en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, donde muchos residentes eligieron salir de las capitales para aprovechar el fin de semana largo.

“Las búsquedas reflejan un interés muy sólido en aprovechar el Carnaval y creemos que esto se traducirá en récords de venta de pasajes”, señaló Tomás Barreiro, head de Marketing de Plataforma10. Además, remarcó que las decisiones de compra continúan realizándose a pocos días del viaje, una conducta que se repite a lo largo del verano.

Entre los destinos más convocantes se mantienen el Carnaval de Corrientes, el histórico festejo andino de Jujuy y el tradicional Carnaval de Gualeguaychú, que cada año atraen a miles de turistas con propuestas culturales y populares.

En este contexto, el transporte en micro se consolida como una alternativa accesible y flexible para recorrer el país, con amplia oferta de horarios, servicios y destinos.