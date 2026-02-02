Corrientes ya vive el Carnaval 2026: corte de cintas, comparsas y un corsódromo renovado

La provincia de Corrientes comenzó a vivir el Carnaval 2026. El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el sábado el acto de apertura oficial del Carnaval Provincial 2026 con el tradicional corte de cintas en el renovado corsódromo “Nolo Alías”, donde quedaron habilitadas nuevas obras de infraestructura orientadas a fortalecer uno de los principales escenarios culturales y turísticos de Corrientes.

En su alocución, el mandatario provincial afirmó: “Vamos a demostrar que la verdadera capital nacional del carnaval es Corrientes”. Asimismo, destacó el trabajo de los organizadores al sostener que “detrás de nuestra cultura hay mucho trabajo y esperanza de futuro”.

Asimismo, subrayó que el carnaval, al igual que el chamamé, forma parte de la identidad cultural correntina y representa una oportunidad concreta de desarrollo y generación de empleo. En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando junto al Municipio capitalino y los ministerios de Turismo y de Coordinación para potenciar el evento.

Durante el acto, el titular de la productora organizadora “La Estrella”, Esteban Centeno, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “La única forma de producir el carnaval más grande de la Argentina es con el trabajo de muchas personas del Estado y del sector privado”, señaló.

Por su parte, el intendente de la capital de Corrientes, Claudio Polich, remarcó que el carnaval es “una expresión cultural y una actividad importante desde el punto de vista comercial para la ciudad”, y agradeció al Gobierno provincial por la infraestructura incorporada.

Hasta el 28 de febrero

La primera noche de desfile en el corsódromo incluyó el paso de Imperio Bahiano, Samba Show, Ará Berá, Sambanda y Copacabana, seguidas por Kamandukahia, Arandú Beleza, Samba Total y el cierre a cargo de Sapucay.

El Carnaval Provincial 2026 se extenderá hasta el 28 de febrero, con la participación de miles de comparseros que año tras año convierten a esta celebración en uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Corrientes.

Las obras

Las mejoras inauguradas incluyen nuevos accesos, estacionamientos, sanitarios e iluminación, con el objetivo de acompañar el crecimiento de esta celebración popular y consolidarla como motor de desarrollo económico local.

Valdés dijo que las obras se ejecutaron en tiempo récord, iniciadas el 5 de enero pasado. “El corsódromo va a seguir mejorando a lo largo del tiempo”, subrayó.

Entre las mejoras habilitadas en el predio se destacan: