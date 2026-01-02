Se enciende este sábado la Fiesta Nacional del Carnaval 2026 en Gualeguaychú
Este sábado 3, en el Corsódromo de Gualeguaychú, dará inicio la Fiesta Nacional del Carnaval 2026, que propone once noches de brillo, música y comparsa.
Gualeguaychú vuelve a convertirse en epicentro del verano con una nueva edición del Carnaval del País, que en 2026 se desarrollará del 3 de enero al 28 de febrero y marcará un hito especial: será la primera temporada con el rango oficial de Fiesta Nacional, distinción recibida en octubre pasado.
Durante once noches, la ciudad entrerriana ofrecerá el show a cielo abierto más grande del país en el Corsódromo José Luis Gestro, donde miles de visitantes vibrarán al ritmo de tambores, plumas y lentejuelas.
Las fechas confirmadas incluyen los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y el fin de semana largo de Carnaval, con funciones el domingo 15 y lunes 16.
En cada jornada, cuatro comparsas desplegarán puestas en escena de alto impacto, con temáticas originales narradas a través de ballets, comisiones de frente, carrozas monumentales y bandas en vivo que interpretan canciones creadas especialmente para el desfile. Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’Bahía reunirán a más de mil protagonistas en la pasarela, con una producción que incluye 12 carrozas y más de 50 mil plumas.
Carnaval todo el verano
La edición 2026 también llevará los nombres de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, dos referentes históricos del carnaval local, en reconocimiento a su legado y al trabajo silencioso que forjó la identidad de esta fiesta.
La organización destacó que detrás del brillo hay una verdadera industria cultural que involucra a modistas, bordadoras, talladores, carroceros y artistas que trabajan durante meses por amor al club y a la comparsa.
Las entradas ya se encuentran a la venta, tanto de manera online como en la boletería del Corsódromo. Además, se dispuso un abono especial para residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, junto con condiciones de acceso contempladas para personas con Certificado Único de Discapacidad.
Con expectativas renovadas y el orgullo de su nueva categoría nacional, el Carnaval del País se prepara para volver a deslumbrar, reafirmando a Gualeguaychú como uno de los destinos turísticos más convocantes del verano argentino.