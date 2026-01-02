Se enciende este sábado la Fiesta Nacional del Carnaval 2026 en Gualeguaychú

Gualeguaychú vuelve a convertirse en epicentro del verano con una nueva edición del Carnaval del País, que en 2026 se desarrollará del 3 de enero al 28 de febrero y marcará un hito especial: será la primera temporada con el rango oficial de Fiesta Nacional , distinción recibida en octubre pasado.

Durante once noches, la ciudad entrerriana ofrecerá el show a cielo abierto más grande del país en el Corsódromo José Luis Gestro, donde miles de visitantes vibrarán al ritmo de tambores, plumas y lentejuelas.

Las fechas confirmadas incluyen los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y el fin de semana largo de Carnaval, con funciones el domingo 15 y lunes 16.

En cada jornada, cuatro comparsas desplegarán puestas en escena de alto impacto, con temáticas originales narradas a través de ballets, comisiones de frente, carrozas monumentales y bandas en vivo que interpretan canciones creadas especialmente para el desfile. Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’Bahía reunirán a más de mil protagonistas en la pasarela, con una producción que incluye 12 carrozas y más de 50 mil plumas.

La edición 2026 también llevará los nombres de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, dos referentes históricos del carnaval local, en reconocimiento a su legado y al trabajo silencioso que forjó la identidad de esta fiesta.

fiesta nacional de carnaval 2026

La organización destacó que detrás del brillo hay una verdadera industria cultural que involucra a modistas, bordadoras, talladores, carroceros y artistas que trabajan durante meses por amor al club y a la comparsa.

Las entradas ya se encuentran a la venta, tanto de manera online como en la boletería del Corsódromo. Además, se dispuso un abono especial para residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, junto con condiciones de acceso contempladas para personas con Certificado Único de Discapacidad.

Con expectativas renovadas y el orgullo de su nueva categoría nacional, el Carnaval del País se prepara para volver a deslumbrar, reafirmando a Gualeguaychú como uno de los destinos turísticos más convocantes del verano argentino.