Febrero tendrá un fin de semana extra largo y tres feriados especiales: conocé cuáles son

Con Carnaval el 16 y 17, febrero suma un descanso de cuatro días seguidos y, además, tres fechas especiales.

Carnaval en febrero deja un fin de semana extra largo con cuatro días de descanso.

Con febrero a la vuelta de la esquina, muchas personas ya miran el almanaque para planificar descansos, escapadas o encuentros familiares. A finales de 2025, el Gobierno nacional comunicó el calendario oficial de feriados nacionales para 2026, que permite conocer con anticipación qué fechas serán no laborables en todo el país. En total, el calendario 2026 incluye 12 feriados inamovibles, 4 trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos.

Carnaval 2026: cuatro días libres seguidos Con la llegada de febrero, muchos piensan en el Carnaval y los días de descanso que trae esta celebración. Este año serán dos feriados nacionales, pero al caer pegados a un fin de semana, se forma un descanso ideal para viajar o bajar el ritmo.

Según el calendario nacional, el Carnaval caerá lunes 16 y martes 17 de febrero. Por lo tanto, se arma un fin de semana extra largo que incluye:

Sábado 14

Domingo 15

Lunes 16

Martes 17 Así, gran parte del país tendrá cuatro días consecutivos de descanso.

Además del feriado nacional, febrero suma tres feriados especiales en distintas localidades. Feriados locales: qué días son y dónde aplican Además de los feriados nacionales, en febrero suelen aparecer días no laborables definidos por municipios o provincias por motivos patronales o aniversarios fundacionales. En estos casos, el alcance depende del lugar de residencia o trabajo, por lo que conviene chequear si corresponde en cada jurisdicción.