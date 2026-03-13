Inflación de febrero: de cuánto hubiera sido el índice con el nuevo IPC

El dato de inflación de febrero arrojó 2,9% de acuerdo al Indec. Sin embargo, con la nueva canasta el índice daría más alto.

El dato de inflación de febrero, que arrojó 2,9% de acuerdo al Indec, no sólo marcó el noveno mes consecutivo que no desacelera el índice, sino que también volvió a reavivar la polémica por la medición del IPC.

Con la nueva canasta, que pondera con mayor peso el rubro de los servicios, hubiera arrojado unas décimas por encima.

"Con la actualización de los ponderadores incorporando la información ENGHo 2017/18 (con mayor peso de servicios dentro de la canasta de consumo), la inflación de febrero habría sido 3,1%. No parece una diferencia importante tal que justifique haber descartado el ajuste metodológico del índice de inflación por parte del Indec", señaló la consultora LCG.

El propio Gobierno reconoció el dato: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y parte del entorno cercano a Luis Caputo, sostuvo en sus redes sociales que el la inflación "daba entre 3 y 3,1%".

Inflación de febrero El IPC de febrero arrojó 2,9%. El dato es relevante porque fueron los precios regulados los que elevaron el índice (4,3%). La IPC núcleo (3,1%) también arrastró hacia arriba y fueron los estacionales los que provocaron que la suba no sea mayor (-1,3%).