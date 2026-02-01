¿Cuándo cobro? Anses publicó el calendario de pagos y las fechas que se corren por Carnaval

Anses publicó el calendario de pagos de febrero de 2026 para jubilaciones , pensiones y asignaciones, con fechas que se distribuyen durante todo el mes según la terminación del DNI.

En esta agenda entran, entre otras prestaciones, AUH, AUE, PNC, asignaciones familiares, pago único y prestación por desempleo.

En febrero rige un incremento del 2,85%, calculado a partir del IPC de diciembre (2,8%), que se toma con dos decimales para definir el ajuste exacto.

Anses también comunicó las fechas de pago para asignaciones y prestación por desempleo.

En el calendario, los “saltos” de fechas (por ejemplo, entre el 13 y el 18) responden a la organización de pagos y a la semana de Carnaval (feriados nacionales lunes 16 y martes 17 de febrero) .

Estas son las fechas de cobro para cada prestación

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 2 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 3 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 4 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 5 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 6 de febrero.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero.

Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminado en 5: martes 18 de febrero.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero.

DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero.

DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminado en 9: martes 24 de febrero.

Los pagos de Anses que se pagan sin la terminación del DNI

Además del esquema clásico de cobro por terminación de DNI, ANSES también maneja algunas prestaciones con fechas de pago agrupadas en rangos. En esos casos, el depósito no se concentra en un único día, sino que queda habilitado dentro de un período, según el tipo de beneficio y el calendario del organismo.

La Asignación por Prenatal y Maternidad se acredita entre el 9 y el 20 de febrero. Aunque sigue existiendo una referencia por documento, lo importante es que el cobro se encuadra dentro de esa ventana. Algo similar pasa con la Prestación por Desempleo (Plan 1), que se paga del 24 de febrero al 2 de marzo, con acreditaciones escalonadas pero sin un día único para todos.

En cambio, hay beneficios que directamente no se segmentan por terminación del DNI. Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se pueden cobrar del 10 de febrero al 10 de marzo para todas las terminaciones. Y en el mismo período, del 10 de febrero al 10 de marzo, se acreditan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, también sin división por número de documento.