La Anses confirmó en qué fecha cobran jubilados y pensionados en febrero
Anses ya definió qué día cobran jubilados y pensionados en febrero: el cronograma se ordena por terminación de DNI y separa haberes mínimos y superiores.
A pocos días de que arranque febrero la Anses confirmó el cronograma de cobro para jubilados y pensionados, como siempre lo hizo con fechas definidas según la terminación del DNI y la división habitual entre quienes perciben el haber mínimo y quienes superan ese monto.
La fecha de acreditación de los haberes fue informada a partir de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan los días de pago de todo el año para jubilados y pensionados. En ese esquema, el orden de cobro queda determinado por la finalización del documento.
Te Podría Interesar
En febrero habrá dos días sin pagos por los feriados de Carnaval, que caen lunes 16 y martes 17. Por ese motivo, la Anses tardará más en abonar los pagos de ciertas prestaciones.
Anses: cuándo cobran los que perciben el haber mínimo
Estas son las fechas de pago de Anses para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y, por lo tanto, también el bono de $70.000:
- DNI terminados en 0: 9 de febrero.
- DNI terminados en 1: 10 de febrero.
- DNI terminados en 2: 11 de febrero.
- DNI terminados en 3: 12 de febrero.
- DNI terminados en 4: 13 de febrero.
- DNI terminados en 5: 18 de febrero.
- DNI terminados en 6: 19 de febrero.
- DNI terminados en 7: 19 de febrero.
- DNI terminados en 8: 20 de febrero.
- DNI terminados en 9: 20 de febrero.
Anses: estas son las fechas para jubilados y pensionados con haberes superiores
En cambio, quienes cobran por encima del haber mínimo recibirán el pago de Anses en la última semana de febrero, también según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.
Además del calendario, Anses ya tiene definido el ajuste de los haberes para febrero: las prestaciones sociales y los haberes previsionales tendrán un incremento del 2,85%, en línea con la inflación de diciembre, que fue del 2,8%. En este tipo de actualizaciones mensuales se toman los porcentajes con dos decimales, lo que da como resultado el valor exacto actualizado.
En febrero los jubilados percibirán un total de $438.403 en el que también se incluye el bono de $70.000.