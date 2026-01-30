La Anses confirmó en qué fecha cobran jubilados y pensionados en febrero

Anses ya definió qué día cobran jubilados y pensionados en febrero: el cronograma se ordena por terminación de DNI y separa haberes mínimos y superiores.

A pocos días de que arranque febrero la Anses confirmó el cronograma de cobro para jubilados y pensionados, como siempre lo hizo con fechas definidas según la terminación del DNI y la división habitual entre quienes perciben el haber mínimo y quienes superan ese monto.

La fecha de acreditación de los haberes fue informada a partir de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan los días de pago de todo el año para jubilados y pensionados. En ese esquema, el orden de cobro queda determinado por la finalización del documento.

En febrero habrá dos días sin pagos por los feriados de Carnaval, que caen lunes 16 y martes 17. Por ese motivo, la Anses tardará más en abonar los pagos de ciertas prestaciones.

Anses: cuándo cobran los que perciben el haber mínimo Estas son las fechas de pago de Anses para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y, por lo tanto, también el bono de $70.000:

DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8: 20 de febrero.

DNI terminados en 9: 20 de febrero. paro nacional mendoza anses2.jpg Anses ordenó los pagos entre haberes mínimos y superiores, con cambios por los feriados de Carnaval. Santiago Tagua/MDZ Anses: estas son las fechas para jubilados y pensionados con haberes superiores En cambio, quienes cobran por encima del haber mínimo recibirán el pago de Anses en la última semana de febrero, también según la terminación del DNI: