Anses oficializó aumentos para la AUH y SUAF: cuáles son los montos en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los nuevos valores que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y las Asignaciones Familiares ( SUAF ) a partir de febrero de este año, tras aplicar el ajuste por movilidad correspondiente al índice de precios.

La actualización se instrumenta a través de la Resolución 23/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y toma como referencia el 2,85 % de inflación de diciembre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el incremento ya en vigencia desde febrero de 2026, las principales prestaciones sociales ajustadas son:

Además, los valores del SUAF quedaron recalculados según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que evalúa el total de ingresos de los convivientes para determinar el monto que corresponde a cada unidad familiar.

También se incrementó la Asignación por Nacimiento, que ahora alcanza $75.246, un monto que se liquida como único pago para quienes acreditan el nacimiento de un hijo dentro del sistema de prestaciones sociales.

La AUH, principal asistencia para familias con hijos menores, se actualizó en línea con la movilidad establecida por la normativa vigente.

La Anses explicó que estos aumentos forman parte de la aplicación mensual del mecanismo de movilidad, que busca que las prestaciones acompañen la evolución de los precios al consumidor y, de este modo, resguardar el poder de compra de los beneficiarios.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses

Según la normativa publicada, los topes de ingresos familiares también se elevarán, lo que implica que algunas familias que estaban cerca del límite podrán seguir accediendo a las asignaciones sin perder el beneficio por superar el umbral de ingresos.

Para las familias, este reajuste se traduce en un incremento directo en los haberes que se depositan mensualmente, aunque en el caso de la AUH, como ocurre siempre, el 20 % del monto se retiene hasta que se presente la Libreta de Educación y Salud (Libreta AUH), requisito que permite liberar ese porcentaje adicional una vez al año.

El refuerzo por la Tarjeta Alimentar continúa acreditándose de forma automática junto con la cuota mensual de la AUH, manteniendo los beneficios ya vigentes para las familias con menores a cargo.