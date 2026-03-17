Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este martes 17 de marzo

La Anses retoma este martes 17 de marzo el cronograma de pagos de marzo de 2026 con jubilaciones mínimas, AUH, SUAF, Embarazo y Prenatal y Maternidad.

El calendario de la Anses suma este martes 17 de marzo a un nuevo grupo de beneficiarios dentro del esquema de pagos de marzo. En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con esa misma finalización de documento.

Según el calendario de pagos, el mismo día también perciben sus haberes quienes cobran la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6. A la vez, avanza el pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad, que para esta fecha alcanza a los documentos terminados en 4 y 5.

Mientras tanto, marzo también mantiene prestaciones que no dependen de la terminación del DNI. Entre ellas aparecen las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, además de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas habilitadas para todas las terminaciones entre el 12 de marzo y el 10 de abril.

Anses El calendario de marzo también incluye ayudas de Anses que se cobran sin depender de la terminación del DNI. Brenda Rocha/Shutterstock El mes llega además con suba para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En marzo, la actualización es del 2,88%, y la jubilación mínima alcanza los $439.600,88 cuando se suma el bono extraordinario de $70.000. Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a esa cifra.

Con ese refuerzo incluido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $365.680,70, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez pasan a $328.720,62, y la Pensión para Madres de siete hijos llega a $439.600,88. En paralelo, también se actualizan las asignaciones: la AUH se ubica en $132.814, la AUH con Discapacidad en $432.461, la Asignación Familiar por Hijo en $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $216.240.