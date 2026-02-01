Los cortes y cambios de sentido de calles que habrá en el Gran Mendoza

El segundo mes del año, febrero, tendrá una particularidad: por arreglos, habrá cortes y cambios de sentido de calles en varios departamentos del Gran Mendoza . Para eso, habrá que prestar atención.

De hecho, algunas de estas situaciones se dará durante más de un mes e incluso en cruces muy transitados.

La refuncionalización Integral del Acceso Este en el tramo comprendido entre Arturo González y el Nudo Vial, en la sección que recorre el departamento de Guaymallén demandará 30 meses de obras. Por eso cambiará el sentido de las laterales del acceso.

A partir del 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unifican su sentido de circulación. En toda su extensión, en la Lateral Norte desde Arturo González hasta el Nudo Vial, el sentido del tránsito será de este a oeste, mientras que la Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, los vehículos deberán circular de oeste a este.

Además, también desde el 9 de febrero, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí.

La modificación en el tránsito de las laterales y la prohibición total de estacionamiento se mantendrá durante los trabajos de la recuperación integral del Acceso Este,informaron desde el municipio.

En Guaymallén los trabajos se desarrollarán entre la Avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González (límite con Maipú). En estos poco más de once kilómetros y medio se encuentra el tramo más complejo del proyecto. Es que desde Arturo Gonzalez hasta el puente sobre calle Sarmiento se incorporará una tercera trocha por mano y se realizarán tres puentes para que por debajo del Acceso Este se unan las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur.

Cortes en otro cruce de Guaymallén

Una transitada arteria de Guaymallén estará cerrada durante 45 días por los trabajos de construcción de una rotonda en la intersección. Se trata del cruce entre las calles Elpidio González y Estrada, a escasos metros de los ingresos a los reconocidos barrios Club de Campo y Los Teros.

Para evitar que los vehículos se acerquen a la intersección cerrada, los cortes serán sobre las calles aledañas, desviando el tránsito para los que necesiten atravesar la zona.

Sobre Elpidio González, el tránsito está cortado entre Tuyutí e Independencia. Es decir que, para quienes quieran desplazarse de este a oeste, puede preferir la calle José María Gutiérrez o desviarse por Tuyutí hacia San Francisco del Monte.

Por su parte, la calle Estrada está cortada desde el cruce con Elpidio González hasta José María Gutiérrez. Por lo que quienes deseen circular en dirección norte o sur pueden preferir Miguel Azcuénaga o Las Cañas. En caso de desconocer el corte estará disponible el mismo desvío mencionado anteriormente, por San Francisco del Monte y luego Tuyutí.

Cortes por las obras del Metrotranvía en Godoy Cruz

Desde el 27 de enero y hasta el 6 de febrero, están cortadas algunas calles de Godoy Cruz por las obras de la extensión del metrotranvía.

Se trata de la calle San Martín Sur, en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía. En ese lugar, se construye el paso a nivel necesario para dicha ampliación.

Entonces, quienes vengan por la arteria principal desde el Norte en dirección a Luján de Cuyo, verán cortada la circulación. Para continuar, deberán hacerlo con cuidado por la vía contraria de la rotonda, informaron desde el municipio.

Rotonda san martín Sur. Prensa Godoy Cruz.

Sin cortes en Luján pero circular con precaución

En Luján de Cuyo no están previsto cortes pero se está trabajando en las colectoras del Accceso Sur. Se recomienda circular con precaución entre entre Aráoz y Anchorena, por las labores en la zona.