Obras en el Puente Olive: qué calles están cortadas y qué desvíos usar

La Municipalidad de Godoy Cruz inició esta semana una serie de obras viales en la zona del Puente Olive, lo que genera cortes de tránsito y desvíos temporales. Los trabajos comenzaron el lunes 26 de enero y se extenderán hasta el viernes 30, en el horario de 8.00 a 14.00.

Según informó el intendente Diego Costarelli, la intervención contempla la remodelación de más de 9 mil metros cuadrados de asfalto sobre dos arterias fundamentales del departamento: Cervantes y Sarmiento. El objetivo es mejorar la circulación en un punto muy transitado y optimizar la seguridad vial.

Las tareas incluyen no solo el asfaltado, sino también trabajos de demarcación y desrame. Estas acciones buscan mejorar la visibilidad, ordenar el tránsito y hacer más ágil el paso tanto para vehículos como para peatones que circulan a diario por la zona.

El plan de trabajo está organizado por etapas para reducir el impacto en la circulación. En una primera instancia, las máquinas trabajan sobre calle Cervantes, en el tramo comprendido entre Caseros y Sarmiento.

Luego, los operarios avanzan sobre calle Sarmiento, desde Cervantes hasta Portugal. En una tercera etapa, los trabajos se concentran en Sarmiento, entre Ricardo Rojas y Cervantes. A medida que se completan los tramos, los cortes se van habilitando de forma progresiva.

Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras, especialmente durante las horas en las que se desarrolla la obra. La presencia de personal de tránsito acompaña el avance de los trabajos.

Desvíos y otro corte por obras del Metrotranvía

rEPAVIMENTACIÓN pUENTE oLIVE gODOY cRUZ (1) Hasta el viernes habrá cortes y desvíos en calles clave de Godoy Cruz por obras en el Puente Olive y zonas cercanas. Municipalidad de Godoy Cruz

A estas tareas se suma un corte parcial en calle San Martín Sur, en el tramo que pasa por debajo del puente de la ciclovía. Allí se construye un paso a nivel en el marco de la extensión del Metrotranvía, lo que obliga a interrumpir la circulación vehicular.

Quienes circulen desde el Norte hacia Luján de Cuyo deberán desviar su recorrido y continuar con precaución por la vía contraria de la rotonda. Este desvío se mantendrá durante aproximadamente diez días, por lo que se solicita especial atención a vecinos y conductores.

Desde la comuna señalaron que todas estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la red vial. El objetivo es fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de circulación en sectores estratégicos del departamento.