Banco Nación dejará atrás el home banking y centrará todo en la app BNA+

El Banco Nación avanza en un cambio clave en su sistema digital: el tradicional home banking dejará de funcionar y será reemplazado por una plataforma unificada dentro de la aplicación BNA+ . La medida forma parte de una estrategia para simplificar el acceso a los servicios financieros y concentrar todas las operaciones en un solo entorno.

Hasta ahora, los clientes podían operar a través de dos canales: el home banking desde navegador y la app móvil. Con la nueva implementación, todas las gestiones —como transferencias, pagos y consultas— pasarán a realizarse exclusivamente desde BNA+, que también podrá utilizarse desde computadoras.

Desde la entidad explicaron que el objetivo es evitar la duplicación de plataformas y ofrecer una experiencia más ágil, moderna e integrada para los usuarios.

El proceso de transición será progresivo. Cada cliente recibirá un correo electrónico oficial con instrucciones para migrar al nuevo sistema. Además, el banco brindará tutoriales y asistencia para facilitar el cambio.

Uno de los puntos destacados es que no será necesario crear nuevas credenciales: los usuarios podrán ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña que ya utilizan.

BNA+ ofrece descuentos en electrodomésticos de la tienda Hendel Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ BNA+ es la app del Banco Nación.

Sin embargo, el banco recomendó verificar que la aplicación esté actualizada y prestar atención a posibles intentos de fraude, recordando que nunca solicita datos personales por canales no oficiales.

Durante el proceso de implementación podrían registrarse algunas dificultades temporales, como problemas de acceso o demoras en las operaciones. Desde el banco pidieron paciencia y sugirieron utilizar los canales oficiales de atención ante cualquier inconveniente.

Además, aclararon que la migración no será inmediata para todos los usuarios, sino que se realizará de manera escalonada, sin una fecha única de cierre definitivo del home banking.