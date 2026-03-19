"Hijo, sos mi orgullo": el emotivo video de la mamá de Bastián Jeréz mostrando su recuperación

La recuperación de Bastian Jerez sigue generando una fuerte conmoción y acompañamiento en redes sociales. A dos meses del grave accidente que sufrió en Pinamar , su madre compartió un emotivo video desde la internación y volvió a destacar la fortaleza del niño.

“Hoy quiero compartir un pedacito de nuestra historia… un camino que no elegimos”, escribió Macarena Collantes en su cuenta de Instagram. En el mensaje, atravesado por la emoción, definió a su hijo como “su mayor orgullo” y sostuvo que su lucha diaria es el motor para seguir adelante.

Las imágenes muestran distintos momentos del tratamiento del menor en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue derivado tras permanecer internado en un sanatorio de Mar del Plata. Allí continúa su recuperación, que avanza de manera paulatina.

“La fuerza que tenés me sostiene, tu lucha me inspira”, expresó la madre, quien además agradeció el acompañamiento recibido: “Gracias a todos los que rezan y están. No estamos solos”. El mensaje cierra con una frase cargada de esperanza: “Estamos iniciando la cuenta regresiva”.

Días atrás, el niño fue sometido a una resonancia magnética clave para evaluar su evolución. Según detalló su madre, los resultados serán determinantes para definir los próximos pasos del tratamiento, incluida la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica. “Sigamos pidiendo por él”, había solicitado entonces.

El accidente ocurrió el 12 de enero en los médanos de Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su padre y una joven de 24 años chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. El niño sufrió un traumatismo severo y debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado de urgencia.

Por el hecho, tres personas permanecen imputadas por lesiones culposas agravadas: el conductor de la camioneta, la joven que manejaba el UTV y el padre del menor. La causa sigue en investigación mientras la familia atraviesa un proceso marcado por la incertidumbre, pero también por la esperanza.