La primera foto de Bastián Jerez desde el hospital: cómo está el niño herido en el choque en Pinamar

Tras el grave accidente de Bastián Jerez, el niño de ocho años que permanece internado tras el choque entre un UTV y una camioneta 4x4 en Pinamar, su mamá compartió la primera imagen del pequeño desde el accidente. Quien además confirmó que el menor continúa en terapia intensiva y será sometido a nuevos estudios médicos.

La primera imagen de Bastián desde el accidente en Pinamar Si bien la imagen que compartió este domingo su mamá, Macarena Collantes, a través de su cuenta de Instagram no muestra la cara del nene. Se puede observar a Bastián internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo, centro médico al que fue derivado a comienzos de febrero. En la misma se lo ve acostado en una cama hospitalaria, rodeado de equipamiento médico y mirando televisión.

Bastián Jerez La imagen que compartió la mamá de Bastián en redes sociales. Instagram (@macarenacollantess) Junto a la foto, su madre escribió un mensaje dirigido a quienes siguen de cerca el estado de salud del niño: pidió continuar con la cadena de oración y solicitó acompañamiento para su pronta recuperación.

El estado de salud de Bastián Bastián permaneció internado inicialmente en el Hospital “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí estuvo hasta el 9 de febrero, cuando fue trasladado en un avión sanitario hacia el Hospital Italiano de San Justo, ubicado en el conurbano bonaerense, cerca de su domicilio.