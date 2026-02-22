La primera foto de Bastián Jerez desde el hospital: cómo está el niño herido en el choque en Pinamar
La madre del nene de 8 años que sufrió un grave accidente en un UTV en Pinamar, compartió la primera imagen de Bastián desde su internación.
Tras el grave accidente de Bastián Jerez, el niño de ocho años que permanece internado tras el choque entre un UTV y una camioneta 4x4 en Pinamar, su mamá compartió la primera imagen del pequeño desde el accidente. Quien además confirmó que el menor continúa en terapia intensiva y será sometido a nuevos estudios médicos.
Este domingo se difundió la primera imagen de Bastián Jerez luego del grave accidente ocurrido a mediados de enero en Pinamar, donde el UTV en el que viajaba junto a su padre chocó contra una camioneta 4x4.
La primera imagen de Bastián desde el accidente en Pinamar
Si bien la imagen que compartió este domingo su mamá, Macarena Collantes, a través de su cuenta de Instagram no muestra la cara del nene. Se puede observar a Bastián internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo, centro médico al que fue derivado a comienzos de febrero. En la misma se lo ve acostado en una cama hospitalaria, rodeado de equipamiento médico y mirando televisión.
Junto a la foto, su madre escribió un mensaje dirigido a quienes siguen de cerca el estado de salud del niño: pidió continuar con la cadena de oración y solicitó acompañamiento para su pronta recuperación.
El estado de salud de Bastián
Bastián permaneció internado inicialmente en el Hospital “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí estuvo hasta el 9 de febrero, cuando fue trasladado en un avión sanitario hacia el Hospital Italiano de San Justo, ubicado en el conurbano bonaerense, cerca de su domicilio.
Además, hace tres días fue intervenido quirúrgicamente por novena vez desde que ocurrió el accidente. En la publicación, su mamá contó que el pequeño pasó bien la noche y adelantó que será sometido a una tomografía para evaluar el estado de su cabeza y de la válvula colocada recientemente y que continúa bajo seguimiento médico permanente.