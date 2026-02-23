Tras un fin de semana tormentoso, así estará el tiempo este lunes en Mendoza

El inicio de semana llega con ambiente más cálido. El tiempo se mantendrá estable en gran parte de Mendoza.

El lunes en Mendoza tendrá condiciones típicas de verano, con nubosidad variable y un ascenso de la temperatura respecto de las jornadas anteriores. El ambiente se presentará estable durante gran parte del día, sin precipitaciones previstas en el llano.

Según el pronóstico del tiempo, la mínima será de 18° en la madrugada, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 34°. Los vientos moderados del noreste aportarán aire más cálido y acompañarán el aumento térmico a lo largo de la jornada.

En la zona cordillerana el cielo se mantendrá poco nuboso, con condiciones estables y buena visibilidad.

centro de mendoza plaza plazas turismo turistas clima calor verano (5).jpg plaza san martin Los vientos del noreste acompañarán el aumento de temperatura en Mendoza. Santiago Tagua/MDZ Qué pasará para el resto de la semana en Mendoza El martes se espera un descenso de la temperatura y el regreso de la inestabilidad, con tormentas aisladas y vientos algo fuertes del sector sur. La máxima será de 31° y la mínima de 19°, mientras que en cordillera persistirán condiciones inestables.