Cortes de agua: en qué zonas de Mendoza todavía no se restablece el servicio

Desde Aysam informaron cómo se trabajó por la tormenta e indicaron en qué lugares aún resta por recuperarse el suministro de agua potable.

Las fuertes tormentas que se registraron durante la noche en el área metropolitana y el piedemonte provocaron complicaciones en el servicio de agua potable y en el sistema cloacal. Así lo informó la empresa provincial Aguas Mendocinas (Aysam), que detalló el estado de los establecimientos potabilizadores y las zonas donde el suministro se encuentra resentido.

Según el parte oficial, las plantas Luján I y Luján II ya se encuentran normalizadas. En tanto, el establecimiento Alto Godoy opera al 50% de su capacidad y mantiene reservas en estado crítico, mientras que Benegas funciona al 90% con reservas consideradas aceptables. Desde la empresa explicaron que la situación responde al impacto que generaron las precipitaciones intensas sobre el sistema de captación y distribución.

En cuanto a los sectores afectados, en Godoy Cruz el servicio se encuentra resentido en Benegas, Las Tortugas y el barrio San Ignacio. En Ciudad, la zona comprometida es la Quinta Sección, mientras que en Guaymallén se reportaron inconvenientes en Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte. Además, indicaron que en La Favorita (Ciudad) y en los barrios 4 de Julio y Los Barrancos (Godoy Cruz) el sistema se encuentra en proceso de recuperación.

Desde Aysam informaron que personal operativo trabaja en tareas de purga en los grandes acueductos con el objetivo de estabilizar el sistema y acelerar la normalización del servicio. Estas maniobras permiten liberar aire y sedimentos acumulados en las cañerías tras episodios de tormentas intensas, una situación habitual cuando se producen picos de turbiedad en el agua cruda.

Por otra parte, también se registraron colapsos de colectores cloacales en distintos puntos del Área Metropolitana. La empresa atribuyó estos inconvenientes al ingreso excesivo de agua de lluvia al sistema sanitario, situación que —según señalaron— se produce por la existencia de conexiones clandestinas de desagües pluviales.