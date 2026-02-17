Alerta por cianobacterias en Buenos Aires: qué son y qué zonas se ven afectadas

En enero, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó un incremento en los niveles de cianobacterias en el agua de algunos sectores provinciales. Así lo constató mediante un informe del “Cianosemáforo”, un mapa interactivo en que se exhibe la presencia de los organismos microscópicos.

El informe del mapa indica que la mayoría de los puntos con cianobacterias se encuentra en alerta naranja. En esa categoría aparecen las lagunas Sauce Grande, en Monte Hermoso; Cuero de Zorro, en Rivadavia; Cañadón, en Pehuajó; Rocha, en Chacabuco; Lobos; Monte; Chis Chis, en Lezama; Las Barrancas; Tablillas; La Saladita; y un sector del Río de la Plata en Avellaneda. En total, el listado incluye una docena de sitios con alerta naranja.

La única zona bajo alerta roja, con riesgo alto, es La Salada, ubicada en el partido de Pehuajó.

De acuerdo con la caracterización oficial, las cianobacterias son organismos microscópicos. El Ministerio de Salud las define como bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por esa característica, históricamente fueron identificadas como algas verde-azules. El organismo señaló que están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.

El Ministerio de Salud también indicó que muchas especies de cianobacterias producen toxinas. Estas sustancias pueden quedar contenidas en la célula o ser exudadas al medio, por lo que pueden aparecer disueltas en el agua. Esa condición se considera un problema de significancia para la salud humana y ambiental, según la descripción incluida en el material.

En cuanto a los factores vinculados a su aparición, se mencionó la presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, temperaturas altas, días sin viento ni oleaje y suficiente luz solar. Ese proceso, llamado eutrofización, fue descripto como natural, aunque se advirtió que en la actualidad está acelerado por factores antropogénicos y climáticos.

CIANOBACTERIAS La floración de estas bacterias se da en condiciones de temperaturas extremas Foto: Gentileza Carlos Brigo / TÉLAM Foto: Gentileza Carlos Brigo / TÉLAM

Qué hacer si hay cianobacterias en el agua

En ese contexto, las autoridades recomiendan no ingresar al agua con cianobacterias. También sugieren no consumir alimentos en el lugar y mantener alejados a niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Para los niveles naranja y rojo se estableció, además, la indicación de colocar una bandera sanitaria que advierta sobre la existencia de riesgo potencial para la salud. La señalización se aplica en los sectores donde se detectan floraciones y forma parte de las medidas de prevención frente a la exposición.

Según las especificaciones médicas citadas, los efectos adversos en una persona ante la presencia de cianobacterias pueden incluir vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.