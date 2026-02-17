Cuándo es el próximo feriado del 2026 tras el fin de semana largo de Carnaval

Los argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo tras el feriado de Carnaval que todavía se sigue disfrutando.

El próximo feriado nacional será en marzo.

El calendario de los fines de semana largo de 2026 en Argentina continúa después del reciente feriado doble por Carnaval —que incluyó los lunes 16 y martes 17 de febrero—, y ahora muchos se preguntan cuál es la próxima pausa oficial en el año laboral.

Según el calendario oficial de feriados nacionales publicado por el Gobierno, el próximo día de descanso será en marzo y se trata de una fecha significativa en la historia argentina.

El próximo feriado ya tiene lugar en el calendario El martes 24 de marzo es el siguiente feriado inamovible tras el Carnaval y recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

Además, el Gobierno estableció que el lunes 23 de marzo será un día no laborable con fines turísticos, lo que extendría el descanso y generará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

Este puente ofrece una nueva oportunidad para que trabajadores, familias y estudiantes planifiquen una escapada o actividades de descanso tras el Carnaval.