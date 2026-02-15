Cuánto necesitó una familia tipo para hacer turismo en el feriado de Carnaval

Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE) reveló cuánto debió destinar una familia tipo para tomarse unas vacaciones dentro del país.

Según el relevamiento, el presupuesto promedio necesario asciende a $1.265.013, una cifra que representa el 74% del salario medio estimado por el RIPTE.

El estudio confirma que la relación entre costo de viaje y nivel salarial no muestra variaciones respecto del año anterior, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

El análisis expone que todos los destinos del país registran incrementos nominales en los precios en comparación con 2025.

Sin embargo, la suba de salarios logró amortiguar ese impacto: en términos reales, el esfuerzo económico requerido para viajar es levemente menor.

Aun así, la disparidad entre destinos es amplia. Bariloche, por ejemplo, sigue consolidándose como una de las opciones más costosas del país, al punto de que una familia debe disponer de un presupuesto tres veces y medio mayor para visitarla en relación con Rosario, una de las alternativas más accesibles del informe.

Los destinos que más mejoraron su posición relativa respecto del año pasado son Salta, Puerto Madryn, Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán. En cambio, los que experimentaron los mayores aumentos en su costo relativo fueron San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Mar de las Pampas.

En líneas generales, la estabilidad entre la evolución de los salarios y la de los precios turísticos permitió que la capacidad de las familias para financiar un viaje permanezca prácticamente sin cambios, sosteniendo al turismo interno como un consumo resiliente pese a las oscilaciones económicas.

El informe detalla que el costo promedio de $1.265.013 incluye transporte en micro y alojamiento para una familia considerada “tipo 2”, según la definición del INDEC: una mujer de 31 años, un hombre de 35, una hija de 8 y un hijo de 6. No se contemplan gastos adicionales como alimentación, recreación o compras, debido a que varían según preferencias individuales. Para la elaboración de los valores, se utilizaron precios relevados en plataformas turísticas en línea y se ajustaron mediante un índice específico de poder de viaje, que incorpora la evolución del IPC general, las variaciones del costo de transporte, el índice de salarios y los cambios en productos refinados del petróleo.

Entre las cifras incluidas, el informe muestra que Bariloche presenta en 2026 un costo total de $2.378.379, equivalente a 1,39 salarios, frente a Rosario, que requiere $675.246, o 0,40 salarios. Otros destinos intermedios como Villa Carlos Paz, Mar del Plata o Gualeguaychú se ubican en valores que oscilan entre 0,74 y 0,83 salarios. En la comparación interanual, la variación promedio del costo de las vacaciones fue de –0,07%, lo que confirma que la diferencia entre precios y salarios se mantuvo prácticamente sin modificación.

El estudio también contextualiza la evolución de los ingresos: la estimación del sueldo promedio RIPTE para enero de 2026 es de $1.696.751, frente a los $1.234.658 registrados un año antes. Las series utilizadas provienen del Ministerio de Trabajo y de proyecciones del propio instituto. Con base en estos datos, INECO concluye que la estabilidad del poder adquisitivo turístico y la resistencia del sector a los cambios económicos explican por qué viajar dentro del país sigue siendo una de las opciones de consumo más elegidas por las familias.