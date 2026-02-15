Sigue el alerta amarilla en la Ciudad y alrededores por las intensas lluvias

Las intensas lluvias que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) desde las primeras horas de este domingo mantienen en vilo a la región, bajo una alerta amarilla que, según los expertos, “estará vigente hasta la noche”.

En pleno segundo día de carnaval, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno actual incluye tormentas aisladas de variada intensidad, con potencial de “lluvias abundantes en cortos períodos” y una actividad eléctrica que no dará respiro durante el resto de la jornada.

Para las próximas horas, se espera que el frente de inestabilidad continúe desplazándose sobre la Ciudad y el Gran Buenos Aires, con el riesgo latente de caída ocasional de granizo.

El organismo técnico detalló que se prevén “ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora”, lo que aumenta la peligrosidad por posible caída de ramas y postes de energía.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades locales ya registraron anegamientos en puntos críticos y reiteraron que “se prevé el registro de tormentas aisladas durante toda la jornada”, con acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros en áreas puntuales.

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una leve mejoría, aunque la humedad y las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas.

Según el reporte oficial, “el AMBA y varias zonas del centro del país se preparan para el cese de las lluvias a partir del lunes”, jornada en la que se espera un cielo parcialmente nublado pero con una máxima que volverá a ascender hasta los 30 grados.

A pesar del alivio temporario, el calor se mantendrá estable durante el resto de la semana, alcanzando picos de 32 grados hacia el miércoles.

Ante la persistencia de las precipitaciones en las horas venideras, el SMN instó a la población a seguir medidas de autoprotección básicas, como “evitar circular por calles anegadas o zonas inundadas” y asegurarse de “desconectar artefactos eléctricos” para evitar daños por la intensa actividad eléctrica.

Si bien el tiempo en el interior del país recién mejoraría el martes, para los habitantes del AMBA el pronóstico indica que el sol volvería a asomar con mayor claridad durante la mañana del lunes.