Maipú: por un colapso cloacal de Aysam, un camión se hundió en la calle

Un camión quedó hundido en la calle Alsina de Luzuriaga, Maipú, debido a la rotura de colector de Aysam.

Un camión de grandes proporciones se hundió mientras transitaba por calle Alsina, del distrito de Luzuriaga en Maipú, debido al colapso de un colector cloacal de la empresa Aysam, luego de la inusual cantidad de agua que cayó en poco tiempo por la breve tormenta de este domingo.

Desde el Municipio de Maipú confirmaron que avanzaron en trabajos urgentes por lo sucedio. "Se produjo el colapso de un colector cloacal provincial que generó el hundimiento parcial de la calzada. Equipos municipales trabajan en la zona coordinadamente con AYSAM para garantizar la seguridad y la pronta reparación", indicaron.

La situación no pasó desapercibida y sorprendó a quienes se encontraban en el lugar y, además, las impactantes imágenes circularon rápidamente por las redes sociales y grupos de WhatsApp de vecinos del departamento.