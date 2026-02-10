Escuela de Idiomas en Maipú: de qué se trata, cómo funciona y cómo acceder

La Municipalidad de Maipú abrió para la comunidad un centro de formación en idiomas , el cual consiste en una nueva propuesta educativa que forma parte del Modelo Maipú: una forma de gestionar que pone a las personas en el centro y construye oportunidades reales a través de la educación, el trabajo y la innovación.

La creación de la Escuela Municipal de Idiomas (EMI) Doctor Manuel Belgrano representa una decisión estratégica: acercar herramientas concretas de formación a los vecinos y vecinas para fortalecer su desarrollo personal, laboral y cultural, y al mismo tiempo insertar a Maipú en un mundo cada vez más globalizado, sin perder identidad ni raíces.

La Escuela Municipal de Idiomas dispondrá de una plataforma virtual diseñada para ofrecer a los estudiantes y las estudiantes diversas herramientas y recursos que faciliten el aprendizaje de idiomas.

Los cursos estarán destinados a adolescentes, jóvenes y adultos, con una organización pensada para facilitar el acceso:

Los idiomas que se ofrecerán serán inglés, francés, portugués, italiano, chino y español como lengua extranjera (ELE), con cupos limitados y docentes con formación habilitante. Además, la Escuela Municipal de Idiomas contará con una plataforma virtual en donde se desarrollará parte del contenido dictado en los diferentes cursos.

La propuesta no se limita al aprendizaje tradicional del idioma, sino que incorpora una mirada aplicada, con laboratorios vinculados al turismo, la gastronomía, la hotelería, el enoturismo, la vitivinicultura, la industria y las ingenierías, sectores clave para el desarrollo productivo del departamento.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.46.41 AM Escuela de Idiomas en Maipú.

Cómo acceder viviendo en Maipú

La Escuela Municipal de Idiomas fue pensada como una herramienta de inclusión educativa, cuyo único requisito es tener domicilio en el departamento. Aprender un idioma no es solo adquirir un conocimiento: es abrir puertas, ampliar horizontes y generar igualdad de oportunidades.

Los cursos tendrán una duración mínima de un año, con inicio en marzo y finalización en diciembre, y al concluir se otorgará un certificado oficial de cursado, con carga horaria acreditada.

La Escuela Municipal de Idiomas se suma a una política sostenida que entiende que el crecimiento de Maipú se construye invirtiendo en educación, capacitación y futuro. Es una apuesta concreta para que más vecinos y vecinas puedan formarse, mejorar sus oportunidades laborales y ser parte de un departamento que dialoga con el mundo desde su propia identidad.

Para más información, comunicarse a cuenta de Instagram @dr.manuelbelgranoemi.