Operativo por cielo y tierra: rescataron cuatro caballos en Maipú y hallaron restos de equinos faenados

El operativo se realizó en la zona de veda del Río Mendoza. Los caballos estaban atados entre arbustos y sin marcas que permitieran acreditar su procedencia.

El trabajo de los policías que rescataron a los caballos presuntamente destinados para la faena ilegal.

Cuatro caballos fueron recuperados la tarde del martes durante un importante despliegue policial desarrollado en Maipú. Todo se inició luego de que los funcionarios detectaron indicios de faena clandestina en las inmediaciones del Río Mendoza. El procedimiento contó con apoyo de drones, en el marco de las acciones preventivas contra el abigeato.

El operativo fue llevado adelante alrededor de las 18 del citado día por efectivos de la Subcomisaría Lara, la Policía Rural y la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), a raíz de los patrullajes en la zona de veda ubicada hacia el norte de la Ruta 60.

Mientras recorrían el sector, los uniformados encontraron restos de cuero de diferentes pelajes, huesos de equinos y bolsas de arpillera que contenían cueros en su interior, elementos compatibles con una posible actividad de faena clandestina.

El rescate de los caballos en Maipú Ante esa situación, se intensificaron los rastrillajes y, a unos cien metros del lugar, localizaron cuatro caballos atados entre los arbustos, aparentemente ocultos. Al revisarlos, los policías constataron que ninguno presentaba marca a fuego visible que permitiera determinar su propiedad.

Así, la situación fue informada a la Oficina Fiscal Maipú, que ordenó el secuestro de los animales y el inicio de las actuaciones correspondientes debido a que en la zona se investigan distintos hechos vinculados con el robo y faena de ganado.