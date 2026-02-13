Desbarataron una banda dedicada al robo de cobre en pozos petroleros de Mendoza

Una serie de allanamientos en Maipú permitieron secuestrar cables, armas y otros elementos vinculados al robo de cobre en yacimientos.

Municiones, armas y cables, parte del secuestro en la causa por el robo de cobre en yacimientos petroleros de Maipú.

Cuatro hombres fueron detenidos este viernes acusados de integrar una organización dedicada al robo de cobre y cableado en yacimientos petroleros en el distrito de Barrancas, Maipú. Fue mediante una serie de allanamientos desarrollados por personal de Investigaciones, en los que incautaron elementos sustraídos, armas y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

De acuerdo con la información, las medidas judiciales fueron ejecutadas por efectivos de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, que encabezaron la pesquisa por la sustracción de cables y transformadores en áreas de explotación petrolera, situación que venía siendo denunciada por las empresas afectadas.

Los recientes avances de las tareas investigativas permitió individualizar a los presuntos autores del robo de cableado que alimenta transformadores y pozos ubicados en una extensa zona conocida como La Cerrillada. Se trata de instalaciones que operan con altos niveles de tensión eléctrica, por lo que su manipulación clandestina implica un riesgo extremo y puede provocar graves daños en la infraestructura energética.

Los allanamientos por el robo de cobre Durante los procedimientos, los investigadores recuperaron cables de aluminio tipo tensores y pasantes de energía, mangueras de descarga de combustible con extremos de bronce y terminales industriales de caucho utilizadas en bocas de pozo, detallaron las fuentes del caso.

En los domicilios allanados también secuestraron dos escopetas calibre 16, más de 20 cartuchos, municiones de FAL, equipos de comunicación, celulares y otros elementos de dudosa procedencia, agregaron.