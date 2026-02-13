La Matanza: se ocultó en un freezer para evitar ser detenido y terminó con hipotermia

Un insólito episodio policial sacudió a La Matanza en las últimas horas: un hombre que permanecía prófugo por una causa de robo agravado fue encontrado oculto dentro de un freezer en su propia vivienda. El sospechoso presentaba síntomas compatibles con hipotermia y debió ser asistido por personal médico antes de ser trasladado.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, en el marco de una causa que instruye la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere.

La investigación se inició el 2 de febrero, cuando agentes policiales observaron a un hombre forcejeando con una mujer en la intersección de Joaquín del Pino y Rosas. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso escapó y subió a una motocicleta Honda roja donde lo aguardaba otro individuo.

La fuga duró apenas unos metros: la moto colisionó contra un móvil policial y los efectivos lograron aprehender a Cristian Leonel Maidana, de 23 años. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y la víctima reconoció uno de ellos como propio, elemento clave para avanzar en la causa.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas, los investigadores identificaron al segundo implicado y solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio en González Catán.

Según fuentes oficiales, al arribar al lugar una mujer intentó obstaculizar el ingreso del personal policial. Finalmente, durante la inspección de la vivienda, los agentes descubrieron al sospechoso escondido dentro de un freezer en funcionamiento.

El hombre fue asistido en el lugar por profesionales de la salud al comprobarse que presentaba signos de hipotermia y luego quedó formalmente detenido.

En el operativo se secuestró una pistola tipo Hi Power con municiones, cargadores, varios teléfonos celulares de alta gama y prendas de vestir que serían de interés para la investigación.

De acuerdo con la información oficial, el detenido posee antecedentes por distintos delitos, entre ellos abuso sexual, robos y hechos de violencia familiar. Tanto él como su presunto cómplice permanecen a disposición de la fiscalía.