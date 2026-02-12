Persecución y dos malvivientes detenidos tras un asalto en pleno centro de Luján de Cuyo

Los sospechosos cayeron tras una persecución por el centro de Luján de Cuyo. Les secuestraron un arma de juguete que utilizaron para asaltar a una mujer.

El asalto a una mujer en una parada de ómnibus terminó con dos malvivientes detenidos la mañana de este jueves en Luján de Cuyo. Los presuntos autores cayeron luego de una persecución policial y el secuestro de una pistola de juguete que utilizaron para amedrentar a la víctima.

El episodio se registró pasadas las 6 en la intersección de avenida San Martín y calle Juan de Dios Valcanera, en pleno centro lujanino, donde dos sujetos que manipulaban un elemento similar a un arma de fuego fueron vistos por un testigo que alertó la situación a la línea de emergencias 911.

Por eso, una movilidad policial que patrullaba la zona se desplazó hasta ese lugar y, al arribar, los efectivos oyeron el pedido de auxilio de una mujer que estaba esperando el transporte público en una parada de ómnibus, cerca de la mencionada intersección.

Persecución y detención De acuerdo con la información, los sospechosos la abordaron con claras intenciones de sustraerle sus pertenencias, exhibiéndole la pistola de juguete para infundirle temor. No obstante, la llegada de los uniformados provocaron que los maleantes se dieran a la fuga hacia el norte de avenida San Martín, dando dio inicio a una persecución.

A pocas cuadras, uno de los involucrados fue reducido y aprehendido, mientras que su cómplice fue interceptado instantes más tarde en inmediaciones de calle Donado. Durante el procedimiento, los policías secuestraron el arma de plástico empleada para amenazar a la víctima.