Rescatan a turista tras pasar la noche a la intemperie en el Cerro Champaquí

Un importante rescate de emergencia se llevó a cabo en el Cerro Champaquí , en el valle de Calamuchita de la provincia de Córdoba , para asistir a una turista de 36 años que sufrió una caída en un sector de complejo acceso conocido como la Cueva de los 40.

La mujer, identificada como María Soledad y oriunda de Posadas, Misiones, resultó con una lesión en una de sus piernas que le impidió desplazarse. Debido a esta situación, debió permanecer a la intemperie durante toda la noche junto a su esposo, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

La alerta se activó luego de que un puestero de la zona lograra comunicar el pedido de auxilio a las autoridades, lo que permitió poner en marcha el operativo de rescate en una de las áreas más exigentes para el trekking en la provincia.

Ante las condiciones climáticas adversas y las características del terreno, los equipos descartaron la posibilidad de un rescate aéreo. La intervención se realizó completamente por vía terrestre, lo que demandó un gran esfuerzo logístico.

Los rescatistas avanzaron en camionetas hasta el sector de Linderos, desde donde ascendieron a pie hasta la cumbre y luego descendieron hacia el punto donde se encontraba la mujer. Sin una ubicación precisa, debieron realizar tareas de rastrillaje en un terreno escarpado y de difícil acceso.

Más de 40 rescatistas en el Cerro Champaquí

En el operativo participaron más de 40 efectivos y al menos 10 dotaciones, incluyendo bomberos voluntarios, personal del ETAC, DUAR y agrupaciones serranas de distintas localidades de la región.

El trabajo se organizó en turnos rotativos para garantizar la continuidad de las tareas en condiciones exigentes. Finalmente, cerca de las 14, lograron ubicar a la turista, estabilizarla y comenzar el traslado con camilla y equipos de inmovilización.

La prioridad fue evacuarla de manera segura hasta Linderos, desde donde fue derivada en un vehículo hacia un centro de salud. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.

El Cerro Champaquí es uno de los destinos más elegidos por senderistas y turistas, especialmente durante fines de semana largos, aunque sus condiciones pueden volverse extremas ante cambios climáticos repentinos. En este caso el operativo se desarrolló en un contexto complicado por lluvias recientes y crecidas de ríos, lo que obligó a modificar la logística prevista y extremar las precauciones en todo momento.