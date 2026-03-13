Helicópteros, aviones y rescates vuelven al Parque con el festival Regatas Vuela

Este domingo 15 de marzo el Lago del Parque General San Martín será escenario de una nueva edición de Regatas Vuela , el festival aéreo, acuático y deportivo que organiza el Club Mendoza de Regatas . La actividad comenzará a las 11 y promete reunir a mendocinos, socios del club y turistas en una jornada pensada para disfrutar al aire libre.

El evento llega a su sexta edición y ya se convirtió en una propuesta particular dentro del calendario de actividades de la provincia. La iniciativa busca combinar distintas disciplinas del club con espectáculos en el aire y sobre el agua, generando una experiencia diferente en uno de los espacios más emblemáticos de Mendoza.

Durante la jornada, el público podrá ver exhibiciones aéreas con helicópteros Lama y aviones de combate Pampa que realizarán vuelos de demostración y maniobras sobre el parque . A esto se sumarán presentaciones de distintas ramas deportivas del Club Mendoza de Regatas , que mostrarán su actividad frente al público.

El festival está pensado como un encuentro familiar en el que se mezclan deporte, recreación y espectáculos en un entorno natural. Desde el club explican que los integrantes de cada disciplina se preparan durante todo el año para participar de esta jornada que reúne a la comunidad regatense con el público en general.

Regatas Vuela aviones

Uno de los momentos más esperados será el tradicional paseo en lancha junto a la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026, acompañadas por las reinas del club. Esta actividad suma un componente cultural a la jornada y se convirtió en uno de los momentos más fotografiados del evento.

Con acrobacias en el cielo, actividad deportiva en el lago y un marco natural único, Regatas Vuela 2026 busca volver a convocar a miles de personas en el corazón del Parque General San Martín. La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una mañana distinta en uno de los paisajes más característicos de la provincia.