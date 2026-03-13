Helicópteros, aviones y rescates vuelven al Parque con el festival Regatas Vuela
El Club Mendoza de Regatas realizará una nueva edición de Regatas Vuela con aviones, helicópteros y exhibiciones deportivas en el lago del Parque.
Este domingo 15 de marzo el Lago del Parque General San Martín será escenario de una nueva edición de Regatas Vuela, el festival aéreo, acuático y deportivo que organiza el Club Mendoza de Regatas. La actividad comenzará a las 11 y promete reunir a mendocinos, socios del club y turistas en una jornada pensada para disfrutar al aire libre.
El evento llega a su sexta edición y ya se convirtió en una propuesta particular dentro del calendario de actividades de la provincia. La iniciativa busca combinar distintas disciplinas del club con espectáculos en el aire y sobre el agua, generando una experiencia diferente en uno de los espacios más emblemáticos de Mendoza.
Durante la jornada, el público podrá ver exhibiciones aéreas con helicópteros Lama y aviones de combate Pampa que realizarán vuelos de demostración y maniobras sobre el parque. A esto se sumarán presentaciones de distintas ramas deportivas del Club Mendoza de Regatas, que mostrarán su actividad frente al público.
Un espectáculo que une aire, agua y deporte
El festival está pensado como un encuentro familiar en el que se mezclan deporte, recreación y espectáculos en un entorno natural. Desde el club explican que los integrantes de cada disciplina se preparan durante todo el año para participar de esta jornada que reúne a la comunidad regatense con el público en general.
Uno de los momentos más esperados será el tradicional paseo en lancha junto a la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026, acompañadas por las reinas del club. Esta actividad suma un componente cultural a la jornada y se convirtió en uno de los momentos más fotografiados del evento.
Con acrobacias en el cielo, actividad deportiva en el lago y un marco natural único, Regatas Vuela 2026 busca volver a convocar a miles de personas en el corazón del Parque General San Martín. La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una mañana distinta en uno de los paisajes más característicos de la provincia.