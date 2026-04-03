Allanamientos en Mendoza para desarticular una megared de contrabando que operaba a nivel nacional

Una serie de allanamientos permitieron desarticular una megared de contrabando que operaba a nivel nacional. Las medidas se realizaron en Mendoza , la Ciudad Autónoma de Buenas Aires ( CABA ) y otras siete provincias donde se distribuía la mercadería ilegal ingresada desde Paraguay . El secuestro fue valuado en más de 477 millones de pesos .

La investigación fue impulsada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 , a cargo de Pablo Yadarola , y apuntó contra una organización delictiva dedicada a ingresar al país diferentes productos sin el aval aduanero correspondiente, los cuales eran comercializados en diferentes puntos del territorio argentino.

El caso se inició a partir de un oficio judicial que ordenó a la Policía Federal Argentina ( PFA ) investigar las supuestas maniobras de contrabando de mercadería extranjera que tenían alcance nacional.

A partir de análisis de datos y ciberpatrullajes, los investigadores detectaron 30 domicilios vinculados a la red, mediante los cuales distribuían los productos de manera ilegal en Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

De acuerdo con la pesquisa, en esos lugares se acopiaba la mercadería ilegal y, en algunos casos, se comercializaba la mercadería que ingresaba al país sin autorización.

Una de las medidas clave se desarrolló en el depósito de una empresa de encomiendas, ubicada en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, a través de la cual se movían los productos hacia los puntos de venta en las mencionadas provincias.

Por orden judicial, en ese depósito se “congelaron” envíos sospechosos y durante el allanamiento los investigadores abrieron encomiendas que contenían gomas para camiones, electrodomésticos y grandes cantidades de cigarrillos, todos sin documentación respaldatoria.

Qué secuestraron en los allanamientos

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Con las pruebas reunidas, la Justicia federal ordenó los procedimientos, que se realizaron de manera simultánea con participación de distintas áreas de la PFA.

Durante los operativos, los efectivos identificaron a 26 sospechosos —21 hombres y 5 mujeres— y secuestraron una gran cantidad de mercadería de origen ilegal:

Más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares .

y . Alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño.

de origen chino y brasileño. 650 juguetes importados.

importados. 151 artículos electrónicos e indumentaria.

e indumentaria. 214 perfumes.

23 celulares de alta gama , notebooks , tablets y smartwatches .

, , . Más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros.

extranjeros. Varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también incautaron cogollos de marihuana, lo que derivó en actuaciones complementarias por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes)

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415). En tanto, la investigación continuaba para determinar el alcance total de la organización y el rol de cada uno de los involucrados.

Más imágenes de los allanamientos masivos

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