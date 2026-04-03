Murió la mujer que fue atropellada por un camión mientras atravesaba a pie el Acceso Sur

La mujer había sido atropellada por un camión en el Acceso Sur, luego de atravesarse repentinamente en su trayecto. Este viernes murió en el Hospital Central.

La escena en el sector del Acceso Sur donde fue atropellada la mujer que murió este viernes en el Hospital Central.

Después de agonizar por poco más de 24 horas, murió este viernes la mujer que había sido atropellada por un camión mientras cruzaba a pie el Acceso Sur, en Luján de Cuyo. La víctima, identificada como Yésica Méndez, de 30 años, permanecía internada en estado crítico en el Hospital Central, donde terminó falleciendo pese a los esfuerzos médicos.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 8.20 del jueves cuando un chofer conducía un camión Freightliner CL 120, en dirección al norte, por la Ruta 40. Mientras pasaba cerca del puente de calle Azcuénaga, fue sorprendido por una mujer que caminaba por la banquina y repentinamente trató de atravesar la autopista.

Frente a esa situación, el camionero no tuvo posibilidades de esquivar a la mujer y la impactó, provocándole gravísimas lesiones en su cuerpo, de acuerdo con la información policial.

Internación y muerte de la mujer atropellada Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a la víctima hasta el citado centro asistencial de la Ciudad de Mendoza, donde los médicos la diagnosticaron con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento.

Después de permanecer poco más de un día internada, la mujer no mostró signos de recuperación y este viernes los médicos constataron su deceso a raíz de las lesiones sufridas por el impacto.