Sur Finanzas: ordenaron más allanamientos y hubo 4 detenidos por ocultar y borrar pruebas

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , dispuso este jueves la detención de cuatro integrantes de Sur Finanzas en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero.

La medida se adoptó ante sospechas de ocultamiento y destrucción de pruebas vinculadas al expediente. La firma está asociada al empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia .

Se trata de la compañía que actuó como sponsor y financista de distintos clubes del fútbol argentino. En diciembre, la Justicia allanó todas las sucursales de la firma, las dos sedes de la AFA y 18 clubes que habrían mantenido vínculos comerciales con la empresa.

A su vez, se ordenó 13 allanamientos para secuestrar documentación relevante, incluidos procedimientos en domicilios particulares. Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona .

Los detenidos fueron identificados como Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Sobresale la tarea de Sánchez, a quien se la vincula como la secretaria privada de Vallejo, quien también figura como imputado en la investigación. Está previsto que los cuatro presten declaración indagatoria este viernes.

Para el magistrado, los sospechosos "habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos".

Según la fiscalía, el análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió detectar conversaciones en las que se impartían instrucciones para retirar computadoras, mover dinero desde distintas sucursales y eliminar registros, incluidas planillas internas y grabaciones de cámaras de seguridad. Esos elementos fueron considerados indicios de un intento deliberado de interferir con la causa.

El expediente ya contaba con otros imputados detenidos con arresto domiciliario. Se trata de la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, y de los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.