Diputados avanzó con la baja de imputabilidad a 14 años: en qué situación está Argentina

Después de más de diez años de debates, el Congreso dio un paso concreto hacia la modificación del régimen penal juvenil. La Cámara de Diputados aprobó este jueves un nuevo marco normativo que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión extensa, más de ocho horas, y que culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

Los votos fueron aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y buena parte del interbloque Unidos y bloques provinciales. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos legisladores provinciales.

La media sanción implica el primer avance legislativo real bajo un contexto que brinda las condiciones de posibilidad para la aprobación efectiva de este tipo de leyes punitivas.

El proyecto había sido impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo en 2024 con una propuesta aún más severa: bajar la edad a 13 años y fijar penas de hasta 20, pero los acuerdos con bloques dialoguistas moderaron el texto final. Así, la imputabilidad quedó fijada en 14 años y la pena máxima en 15.

La norma reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980, sancionada durante la última dictadura cívico-militar. Entre sus puntos centrales se encuentran:

Prohibición de prisión perpetua para menores.

Límite máximo de 15 años de condena.

Aplicación de medidas alternativas para delitos con penas de hasta 3 años.

Priorización de sanciones socioeducativas en delitos de 3 a 10 años que no impliquen muerte o lesiones graves.

Prohibición expresa de alojar adolescentes junto a adultos.

Posibilidad de sustituir el encierro por medidas alternativas una vez cumplidos dos tercios de la condena.

Además, incorpora herramientas como la mediación penal (para delitos de hasta 6 años) y la suspensión del proceso a prueba en casos de menor gravedad.

Un punto clave del dictamen final fue la incorporación de partidas presupuestarias específicas para garantizar su implementación, más de 23.700 millones de pesos, destinados principalmente a la Defensoría General de la Nación y al ministerio de Justicia.

El oficialismo tuvo que introducir este aspecto para blindar apoyos. De aprobarse en el Senado, la ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial.

El contexto político que aceleró el debate

Presencia de familiares de víctimas en la Cámara Baja Juan Mateo Aberastain/MDZ

El Gobierno incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que volvió a colocar el debate sobre la edad de imputabilidad en el centro de la discusión pública. La madre del joven asesinado estuvo presente durante la votación.

Familiares de víctimas Juan Mateo Aberastain/MDZ

Pero el debate excede un caso puntual. Desde el oficialismo sostienen que la reforma actualiza el sistema y lo alinea con estándares regionales. Sin embargo, el análisis de las estadísticas disponibles introduce algunos matices.

Familiares de víctimas fuera del Congreso Juan Mateo Aberastain/MDZ

¿Bajar la edad reduce el delito? Lo que muestran los números

Uno de los argumentos habituales para justificar la reforma es la comparación con otros países de América Latina, varios de los cuales establecen edades de punibilidad más bajas. No obstante, los datos regionales no muestran una relación lineal entre menor edad penal y menor criminalidad.

Según informes de Insight Crime, países con imputabilidad desde los 12 años, como Ecuador, Honduras, Brasil o México, registran algunas de las tasas de homicidio más altas del continente. El caso de El Salvador suele mencionarse como excepción, pero su descenso en los homicidios estuvo asociado a un modelo de detenciones masivas y expansión del poder punitivo, más que a la edad penal en sí misma.

Otros ejemplos complejizan el cuadro: Bolivia, con imputabilidad desde los 14 años, y Argentina presentan tasas relativamente bajas en comparación regional. En cambio, Chile y Perú —que permiten la detención desde los 14— registraron incrementos significativos en homicidios en los últimos años.

La evidencia comparada sugiere que la edad penal por sí sola no explica la evolución del delito.

El escenario argentino

A nivel local, los datos también relativizan el impacto estructural del delito juvenil. Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema, en 2024 se iniciaron 1.788 causas penales contra menores en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra inferior a la registrada en 2012, aunque con un leve repunte posterior a 2020.

Más del 80% de esos expedientes correspondieron a delitos contra la propiedad. Solo el 1,5% involucró homicidios.

Informe anual BGD - 2024

En la provincia de Buenos Aires, las Investigaciones Penales Preparatorias del fuero juvenil oscilaron entre 20.000 y 30.000 anuales entre 2009 y 2023. Sin embargo, en 2023 la participación juvenil representó apenas el 2,25% del total de causas penales provinciales: alrededor de 23.800 investigaciones frente a más de un millón del fuero de adultos.

El delito juvenil existe y hay que atacarlo, pero su peso dentro del sistema penal es limitado.

IPP FRPJ 2023

El debate que queda pendiente

Más allá de la votación, el punto menos abordado en la discusión legislativa es qué sucede con el universo de adolescentes que no están privados de libertad.

Las estadísticas muestran un aumento en causas iniciadas contra menores en los últimos años, pero también revelan una carencia estructural, ya que no existen registros sistemáticos sobre medidas no privativas de libertad. En la práctica, la respuesta judicial descansa en un péndulo que va del encierro a la puerta giratoria.

La baja de imputabilidad ordena el debate público, pero deja abierta una pregunta más profunda: qué políticas de prevención, acompañamiento y reinserción está dispuesto a construir el Estado (libertario).

La experiencia regional indica que el impacto sobre el delito no depende exclusivamente de cuándo se castiga, sino de cómo se interviene antes y después.

Entre la urgencia política y la evidencia empírica se define ahora el desafío central del Congreso, que es evitar que una discusión estructural se resuelva por la vía más rápida, pero no necesariamente la más eficaz. Ahora, será el turno del Senado.