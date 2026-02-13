El Gobierno ratificó el pacto Mercosur-UE en Diputados: las claves económicas y comerciales

En una sesión que se extendió hasta la media noche, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, al que suscribió el 17 de enero de 2026 en Asunción y que leugo remitió al Congreso por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero.

La iniciativa obtuvo una mayoría holgada: 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Las abstenciones correspondieron a legisladores de Unión por la Patria, mientras que el grueso del respaldo provino del oficialismo, bloques aliados y sectores dialoguistas.

El texto había conseguido dictamen un día antes en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur, paso clave para habilitar su tratamiento en el recinto.

El entendimiento configura el mayor acuerdo comercial alcanzado por el bloque sudamericano con la Unión Europea y, según estimaciones oficiales, articula un mercado de más de 700 millones de personas. Para la Casa Rosada, se trata de un hito en la estrategia de inserción internacional que impulsa la administración de Javier Milei.

Desde el Gobierno sostienen que la ratificación ampliará significativamente la porción del PBI mundial con la que Argentina mantiene acuerdos comerciales, superando el 30% una vez que el instrumento entre en vigor. También remarcan que enviará una señal de previsibilidad y apertura a los inversores internacionales, en línea con el programa de reformas económicas en marcha.

Al tratarse de un acuerdo interino, su aplicación podrá comenzar entre Argentina y la Unión Europea aun cuando otros socios del Mercosur no hayan completado sus respectivos procesos de ratificación. Esto, explican en el Ejecutivo, permitiría activar beneficios arancelarios y comerciales de manera anticipada mientras continúa la discusión del Acuerdo de Asociación integral.

En materia agroindustrial, el texto prevé la ampliación de cuotas para productos como carne bovina y aviar, maíz, arroz y lácteos, junto con mejoras arancelarias para economías regionales vinculadas a la pesca, la fruticultura, la miel y el biodiésel. También contempla la eliminación de aranceles al vino y el reconocimiento de indicaciones geográficas argentinas, además de facilitar el acceso para frutas frescas, frutos secos, legumbres, yerba mate y té, entre otros bienes.

El acuerdo incorpora, además, procedimientos sanitarios y fitosanitarios con plazos más definidos y un mecanismo de consultas bilaterales destinado a agilizar la resolución de controversias comerciales, un punto que el oficialismo presenta como clave para reducir la incertidumbre exportadora.

En el frente industrial, donde se concentran las mayores resistencias, el Gobierno argumenta que el esquema de desgravación será gradual y que los sectores sensibles contarán con plazos extendidos. La mayoría de las importaciones europeas se liberalizará en períodos de diez años o más, mientras que el sector automotor tendrá una transición de hasta 18 años, con herramientas de salvaguarda. También se prevén exclusiones permanentes para productos considerados vulnerables por el Mercosur.

Según la visión oficial, el entendimiento facilitará el acceso a insumos y bienes de capital a menor costo, mejorará la competitividad de la industria local y abrirá oportunidades para integrarse en cadenas globales de valor. A su vez, destacan que la Unión Europea ya es la principal fuente de inversión extranjera directa en Argentina, por lo que la consolidación del vínculo podría potenciar el financiamiento productivo y la transferencia tecnológica en áreas estratégicas como energía y procesamiento de minerales.