A contrarreloj, el Gobierno sumó el acuerdo Unión Europea-Mercosur a la sesión en Diputados

A último momento, La Libertad Avanza sumó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para tratar en la sesión del jueves. Allí también se tratará la baja de edad de imputabilidad , y todavía no está claro si la punibilidad será a partir de los 13 o los 14.

La aprobación del acuerdo de libre comercio no estaba previsto que se tratara en la sesión del jueves. La semana pasada, Martín Menem reunió a los jefes de bloque en su despacho y anticipó que el tema a tratar en la sesión de esta semana era la creación del régimen penal juvenil. Nada se dijo del acuerdo, que está paralizado en los tribunales europeos por competencia ilegítima.

El Gobierno decidió darle un tratamiento exprés a este acuerdo que reúne más de cuatro mil páginas, luego de que se conociera que el parlamento brasileño lo iba a tratar la semana siguiente. La administración libertaria no quiso quedarse sin la chapa de ser el primer país en conseguir la aprobación de este pacto que lleva casi dos décadas de negociación.

La decisión de sumar este proyecto al temario de la sesión del jueves no cayó del todo bien en los restos del bloque. "¿Para qué nos juntan a todos los jefes de bloque a decirnos el plan de sesión que tienen y después lo cambian de un momento para el otro?", le reprochó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, a su par de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Así, se espera que el miércoles se ponga en marcha la comisión de Relaciones Exteriores y Mercosur para despachar este proyecto. En el oficialismo son optimistas con conseguir los números para avanzar a ritmo acelerado con la aprobación de este proyecto. "Es algo institucional en lo que trabajaron todos los gobiernos, los votos tienen que estar", analizó una fuente parlamentaria.

Idas y vueltas con la baja de edad de imputabilidad

A última hora del lunes, el Gobierno retiró el nuevo proyecto de creación de régimen penal juvenil, que incluye la baja de edad de imputabilidad. El mismo proyecto había sido ingresado también por el oficialismo el mismo día, pero por la mañana.

En La Libertad Avanza todavía no hay definiciones sobre cuál debe ser la edad a partir de la cuál pasan a ser punibles los menores de edad. La exministra de Seguridad y titular del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quiere dejarlo en 13 como propuso el oficialismo el año pasado cuando comenzó el debate.

Sin embargo, en Diputados la mayoría coincidió en llevar la punibilidad a partir de los 14. Eso se firmó en un dictamen en mayo del años pasado que nunca pudo llegar al recinto porque el oficialismo perdió el dominio de la agenda.

Estas idas y vueltas despertaron revuelo dentro del Congreso, ya que muchos diputados aún no saben cuál va a ser el texto definitivo que presentará el Gobierno para tratar en el recinto en la sesión que comenzará el próximo jueves a las 11.