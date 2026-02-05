El Gobierno envió al Congreso el acuerdo Mercosur–UE y ya generó críticas opositoras

El acuerdo de Mercosur y la Unión Europea puede traer beneficios para las exportaciones de Mendoza, pero también perjudicar un producto clave.

El Gobierno dio este jueves un paso formal para avanzar con la ratificación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El texto fue remitido a la Cámara de Diputados con el objetivo de iniciar el trámite legislativo que permita su aprobación por parte del Congreso.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, el convenio será publicado este viernes en el sitio oficial de la Cámara baja, primer paso administrativo antes de su ingreso a comisión. En paralelo, la Casa Rosada prevé enviar también al Palacio Legislativo otro entendimiento comercial firmado recientemente en Washington por el canciller Pablo Quirno con Jamieson Greer, titular interino de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Las críticas opositoras al acuerdo Mercosur-Unión Europea El acuerdo Mercosur–Unión Europea había llegado a Buenos Aires desde Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque regional y que actuó como sede de la firma con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes de su envío al Congreso, el texto permaneció bajo revisión en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de María Ibarzábal, donde se realizó un control exhaustivo de la traducción y su adecuación a los criterios normativos locales.

En el plano político, la iniciativa abrió un frente de debate en la oposición. El peronismo, principal fuerza no oficialista en ambas cámaras, aún no fijó una posición común. Sin embargo, un grupo de diputados, entre ellos Victoria Tolosa Paz, cercana al gobernador Axel Kicillof, y Guillermo Michel, presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral que evalúe el impacto económico, productivo y social del acuerdo UE–Mercosur.

Desde otros sectores, las críticas fueron más directas. Juan Grabois ya adelantó que impulsará el rechazo del tratado, al que considera perjudicial para la industria y el empleo locales.