Diputados: el oficialismo logró dictaminar la reforma de la Ley Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Junto a aliados, La Libertad Avanza logró firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil , que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Durante el debate la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado , anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas.

El dictamen de mayoría fue acompañado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opusieron.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Finalmente, se incorporó el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil. Se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Avanza el acuerdo Mercosur - Unión Europea

La LLA consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que será tratado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados.

El diputado oficialista Damián Arabia, tras la firma del expediente, aseguró que “es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”.

En tanto, la diputada libertaria Silvana Giudici señaló que “es un paso muy importante porque se trata de un acuerdo estratégico para la región”, al explicar que “se podrá llegar a un mercado de 700 millones de personas que nos va a posibilitar expandir las fronteras”.