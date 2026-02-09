Baja de edad de imputabilidad: cuánto le costará al Estado el Régimen Penal Juvenil

El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados con una modificación clave respecto del texto que había obtenido dictamen en 2025: el Gobierno incorporó un artículo específico que detalla cómo se financiará la implementación de la baja de edad de imputabilidad .

Se trata de la nueva redacción del artículo 51, que fija una asignación presupuestaria total de $23.739.155.303,08 para afrontar los gastos que demande la ley, y define el origen de esos fondos dentro del presupuesto nacional.

Según el texto enviado al Congreso , $3.131.996.784,28 estarán a cargo del Ministerio de Justicia, con imputación a gastos en personal, mientras que $20.607.158.518,80 serán financiados por la Defensoría General de la Nación, a través de su Programa 17.

La inclusión de este esquema de financiamiento fue presentada por el oficialismo como el principal cambio del proyecto, que será tratado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Más allá de esa modificación, la iniciativa mantiene el eje central del dictamen aprobado el año pasado: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y la creación de un régimen penal juvenil específico, con medidas socioeducativas y penas alternativas.

Qué dice el proyecto que baja la edad de imputabilidad

El proyecto elimina la posibilidad de imponer condenas de prisión perpetua y establece un máximo de 20 años de pena para menores. En los casos de adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves, prevé sanciones similares a las de los adultos, con condenas de hasta 15 años, aunque excluye el alojamiento en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o de hasta 10 años sin violencia grave, el texto prioriza medidas de carácter educativo y social, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a cerrar la llamada “puerta giratoria” y a terminar con la impunidad de delitos cometidos por menores de 16 años bajo la ley vigente.