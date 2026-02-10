Con las comisiones definidas en Diputados, el Gobierno apura tres debates sensibles

Este martes se completó la designación de autoridades de la Cámara de Diputados en las comisiones clave que deberán trabajar durante el período de sesiones extraordinarias de febrero. En total, quedaron constituidos siete cuerpos para el tratamiento de los principales proyectos impulsados por el Gobierno .

Las comisiones conformadas fueron: Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; Asuntos Constitucionales; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente; Legislación del Trabajo; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur. Con ese esquema, el oficialismo busca ordenar el debate legislativo y avanzar con una agenda concentrada en tres ejes: el nuevo Régimen Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea y la reforma laboral.

Para este miércoles ya están previstas dos reuniones clave. A las 10.30 se realizará un plenario de comisiones para dictaminar el proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil, mientras que a las 12.30 se convocará otro plenario para avalar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, previo a su tratamiento en el recinto.

La comisión de Familia, Niñez y Adolescencias, será parte del plenario que abordará la reforma penal juvenil. La presidencia quedó en manos de la diputada salteña de La Libertad Avanza , Gabriela Flores , abogada especializada en derecho de familia y con trayectoria en periodismo de investigación.

La secretaría primera fue asignada a la diputada del PRO Alicia Fregonese , mientras que las vicepresidencias y otras secretarías quedaron pendientes de definición por parte de los bloques, en especial Unión por la Patria y el interbloque Unidos.

Más tarde se conformó la comisión de Justicia, que participará del plenario junto a Legislación Penal, Familia y Presupuesto. La presidencia fue otorgada al libertario Álvaro Martínez, a propuesta de su antecesor, el jujeño Manuel Quintar.

“Espero que esta comisión sea interesante por los debates, pero siempre dentro del marco del respeto y el reglamento”, sostuvo Martínez al asumir. En este cuerpo, la vicepresidencia segunda quedó para la diputada Patricia Vásquez, mientras que la secretaría primera fue asignada al macrista Álvaro González. Varias autoridades quedaron nuevamente en reserva.

Mercosur y Relaciones Exteriores: el acuerdo con la UE, listo para dictamen

El proyecto de ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea quedó habilitado para dictaminar con la constitución de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur. La primera será presidida por la diputada libertaria Juliana Santillán, mientras que la comisión de Mercosur quedó a cargo del bullrichista Damián Arabia.

El plenario conjunto se reunirá este miércoles a las 12.30, según confirmaron fuentes parlamentarias. En Relaciones Exteriores, los bloques decidieron mantener en reserva los nombres para las vicepresidencias y secretarías. En Mercosur, Unión por la Patria dejó vacante la vicepresidencia primera, mientras que la vicepresidencia segunda será ejercida por la diputada misionera Yamila Ruiz.

La secretaría primera quedó en manos del misionero Emmanuel Bianchetti (PRO), en tanto que el interbloque Unidos se reservó la designación de la secretaría segunda.

Glaciares y reforma laboral

Para el tratamiento de una eventual reforma de la Ley de Glaciares se activará un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. En Recursos Naturales, la presidencia fue asignada al libertario sanjuanino José Peluc, quien agradeció la confianza y se comprometió a “estar a la altura de las circunstancias”.

La secretaría primera quedó para el radical entrerriano Darío Schneider, mientras que Unión por la Patria mantuvo en reserva la vicepresidencia primera.

En Asuntos Constitucionales se ratificó como presidente al oficialista santafesino Nicolás Mayoraz, quien destacó el “aprendizaje” acumulado durante los últimos dos años y recordó el tratamiento de leyes estructurales como la Ley Bases y las reformas electorales. La vicepresidencia segunda quedó en manos del radical Diógenes González.

Finalmente, la comisión de Legislación del Trabajo —que será cabecera del debate sobre la reforma laboral cuando el proyecto llegue desde el Senado— quedó presidida por el diputado de LLA Lisandro Almirón. La secretaría primera fue asignada al dirigente del PRO Fernando de Andreis, mientras que varias vicepresidencias y secretarías quedaron pendientes de definición.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la comisión de Legislación Penal sesionará los miércoles a las 9.30, en la antesala de los plenarios más sensibles del mes.